السلطات اليونانية تلقي القبض على رجلٍ ركل قطةً ملقياً بها في البحر

قال وزير الداخلية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس إن عناصر الشرطة ألقوا القبض على رجل يشتبه بأنه قد ركل قطة ملقياً بها في مياه البحر عند شواطئ جزيرة إيفيا ثاني أكبر جزر اليونان، بعد كريت.

وكان مقطع مصوّر أظهر ثلاثة أشخاص وهم يتناولون الطعام في الهواء الطلق داخل أحد المطاعم الشاطئية في الجزيرة، حيث اقترب منهم قطتان بحثاً عن الطعام، فقام أحد أولئك الأشخاص بإمساك سمكة صغيرة ولوّح بها في محاولة لحث القطة على الاقتراب منه، وبالفعل ما أن اقتربت القطة حتى ركلها بقدمه ملقياً بها في مياه البحر، وعلى إثر ذلك أطلقت امرأة ضحكات بصوت مرتفع وكأن الأمر يدعو للفرح!.

وأعرب الوزير ثيودوريكاكوس عن صدمته من الواقعة، وقال إن "العنف ضد الحيوانات أمر مرفوض تماماً".

وأضاف في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بالتحية القلبية من كل شخص لفت انتباه الجمهور إلى هذا الأمر".

ويشار إلى أنه في حال تمّت إدانة الرجل بإساءة معاملة الحيوان، فسيواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 أعوام وسيغرّم بمبلغ قد يصل إلى 50 ألف يورو.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن بعض الأشخاص المقيمين في الجزيرة حملوا القطة ونقلوها إلى عيادة طبيب بيطري لإجراء فحوصات تبيّن بعدها أنها لم تصب بأذى.