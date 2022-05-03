المسؤول عن مؤتمر مستقبل أوروبا: "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الإصلاح من أجل البقاء في عالم الغد"

على مدى الاثني عشر شهراً الماضية ناقش آلاف المواطنين من جميع أنحاء القارة أفكارهم ومخاوفهم بشأن أوروبا، وقدموا أيضاً مقترحات لمستقبل الاتحاد الأوروبي. الآن انتهت هذه التجربة الفريدة للديمقراطية المباشرة التي أطلق عليها "مؤتمر مستقبل أوروبا". لمزيد من التفاصيلن إلتقى ساندور زيروس من قناة يورونيوز بعضو البرلمان الأوروبي، المسؤول عن مؤتمر مستقبل أوروبا، غاي فيرهوفستادت، الذي أشرف على العملية برمتها من جانب البرلمان الأوروبي.

يورونيوز: " قبل كل شيء، إننا في الجلسة العامة الأخيرة لهذا المؤتمر. كيف ترى العملية؟ هل كانت ناجحة أم نصف ناجحة أم لربما فاشلة؟ "

رأينا جميعاً أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الإصلاح، من أجل البقاء في عالم الغد

غاي فيرهوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي، المسؤول عن مؤتمر مستقبل أوروبا: "أعتقد أنه عندما بدأنا هذا قبل عام واحد، لم يكن هناك الكثير من الذين آمنوا بفائدة المؤتمر حول مستقبل أوروبا. في غضون ذلك، إلى جانب كوفيد، لدينا أزمة هائلة مع الحرب في أوكرانيا. وقد رأينا جميعاً أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الإصلاح، من أجل البقاء في عالم الغد - سيكون عالماً مختلفاً - للدفاع عن مصالح مواطنينا، والعمل بشكل أسرع وأكثر حسماً مما فعلناه في الماضي. "

"ما هي المقترحات الأكثر إثارة للاهتمام؟"

غاي فيرهوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي المسؤول عن مؤتمر مستقبل أوروبا: "على سبيل المثال، أحد المقترحات الرئيسية هو إنهاء حق النقض في الاتحاد الأوروبي. لذلك دعونا نتوقف عن التصويت بالإجماع وعمليات صنع القرار. بسبب الإجماع، فأنت تتصرف بشكل ضئيل جداً، وبعد فوات الأوان مع الاتحاد الأوروبي. كان هذا هو الحال مع الأزمة المالية وأزمة الهجرة وكوفيد. ولا تزال هذه مشكلة حتى اليوم في زمن الحرب هذا. لذا ما يتعين علينا القيام به هو إلغاء ذلك والحصول على نظام تصويت بسيط بالأغلبية أو نظام أغلبية مطلقة في كل موضوع داخل الاتحاد لنتمكن من التصرف بشكل أسرع مما كان عليه في الماضي ".

"لذلك هناك حاجة إلى تغيير المعاهدة. كيف ترى فرص الحصول على ذلك؟ "

غاي فيرهوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي المسؤول عن مؤتمر مستقبل أوروبا: " ما أعرفه بأي شكل من الأشكال هو أن البرلمان الأوروبي سيتولى مسؤوليته. لذلك سوف نطلب تغيير المعاهدة. "

"وماذا عن الأمور الاجتماعية؟ الوظائف والسكن والرعاية الصحية. ماذا يقول المواطنون؟ "

غاي فيرهوفشتات: "إنهم يريدون أن تكون لأوروبا اختصاصات في هذا المجال أيضاً، بحيث يكون هناك أساس اجتماعي، وحدٍ اجتماعي أدنى أنشأته أوروبا وتضمنه في أنحاء الاتحاد الأوروبي. فيما يتعلق بالهجرة، تمت الموافقة عليها من قبل الجلسة العامة للمؤتمر (للحصول على) استراتيجية كاملة لحل قضايا الهجرة على المستوى الأوروبي، مع الهجرة القانونية، ومعالجة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول للاجئين، ولاجئي الحرب، وغير ذلك".

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أكبر إهدار للمال في الاتحاد الأوروبي هو 27 جيشاً، والازدواجية، وعدم الفعالية الكافية

غاي فيرهوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي المسؤول عن مؤتمر مستقبل أوروبا: "الجزء المفضل لدي هو بالتأكيد القوات المسلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي. حقيقة أنه سيكون لدينا سياسة دفاعية مشتركة. في الحرب مع أوكرانيا رأينا أننا نفتقر إلى ذلك. علينا أن نعلم أننا ننفق أكثر أو أقل من 240 مليار دولار على الدفاع في أوروبا. وهذا أربع مرات أكثر من الروس. لكن إذا نظرتم إلى الوضع اليوم، فنحن لسنا قادرين بما فيه الكفاية، وبالتأكيد ليس بدون مساعدة أصدقائنا الأمريكيين لفعل شيء حيال ذلك. لذا بالنسبة لي، فإن أكبر إهدار للمال في الاتحاد الأوروبي، هو 27 جيشاً، والازدواجية، وعدم الفعالية الكافية ".

"في العقد الماضي، كانت قضية الديمقراطية وسيادة القانون على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي. أثناء المؤتمر، عندما تحدثتم عن هذا الأمر مع قادة أو أشخاص، مثلاُ، من بولندا والمجر وبقية أوروبا: هل كان هناك تفاهم مشترك حول هذه القضية؟ "

غاي فيرهوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي المسؤول عن مؤتمر مستقبل أوروبا: " ليس من الصعب فهم سيادة القانون. لكن المشكلة هي أنه في بعض البلدان، يعتقد الحكام، الذين لديهم أغلبية في البرلمان، أنهم يستطيعون فعل ما يريدون لأن لديهم أغلبية. وهذا ليس حكم القانون. المهم أنه في المؤتمر، بناءً على مقترحات المواطنين، قررنا تغيير المعاهدة لإنجاح ذلك. لأننا لا نستطيع أن نتجنب أن يكون لدينا داخل الأسرة الأوروبية عدد قليل من الأعضاء الذين يعتقدون أن المال مهم ولكن القيم ليست كذلك".

"هناك حرب في أوكرانيا منذ شهرين. كيف يغير هذا رؤيتهم لأوروبا؟ وهل استطاع المؤتمر التفكير في ذلك؟ "

غاي فيرهوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي المسؤول عن مؤتمر مستقبل أوروبا:"أجرينا استطلاعاً للمواطنين قبل بدء الحرب. لكن ما رأيناه هو أن استنتاجات المؤتمر تتناسب تماماً مع التحديات الجديدة التي نواجهها مع الحرب في أوكرانيا. إننا نتحدث عن نهاية الإجماع في الشؤون الخارجية، في الدفاع. نتحدث عن اتحاد للطاقة لإنشاء اتحاد للطاقة بأسرع ما يمكن، وهو ما ليس لدينا اليوم في أوروبا. لا توجد عملية شراء مشتركة للطاقة، ولا يزال تحديد مزيج الطاقة على المستوى الوطني ".

الناس مثل أوروبا، يعتقدون أن مستقبل هذه القارة يكمن في الاتحاد الأوروبي. لكن لديهم الكثير من الانتقادات حول كيفية عملها، أو كيفية عدم عملها اليوم

"ما هو الاتجاه الذي يجب أن تسلكه أوروبا وفقاً للمواطنين؟ المزيد من أوروبا أم أوروبا أقل؟ "

غاي فيرهوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي المسؤول عن مؤتمر مستقبل أوروبا: "المواطنون لا يناقشون ذلك بالطريقة التي تصفها. انت صحفي. أنك تصنف كل شيء. أنا سياسي وأفعل الشيء نفسه، انت من اليمين، أنت من اليسار. أنت من أجل أوروبا أكثر أو أوروبا أقل. أنت متشكك في أوربا أو من المتحمسين لها. المواطنون مختلفون تماماً. جميعهم لديهم نفس الرأي إلى حد ما. إنهم يحبون أوروبا. يعتقدون أن أوروبا هي الحل لكثير من مشاكلنا. لكنهم لا يحبون الطريقة التي تعمل بها اليوم. لا يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي اليوم هو الترجمة، أعني، لرغبتهم في أوروبا. هذا هو الفهم المشترك لجميع المواطنين وأولئك الذين يسمون أنفسهم "المتشككين" في أوروبا وأولئك الذين يطلقون على أنفسهم "المتحمسين" لها. وهذا هو الدرس الكبير. الناسُ مثل أوروبا، يعتقدون أن مستقبل هذه القارة يكمن في الاتحاد الأوروبي. لكن لديهم الكثير من الانتقادات حول كيفية عملها، أو كيفية عدم عملها اليوم. "

"تنتقد القوى القومية والشعبوية في أوروبا هذا المؤتمر لكونه أداة للفيدرالية الأوروبية. كيف تنظرون إلى هذا الانتقاد وهل سمعتم هذه الأصوات خلال المؤتمر؟"

غاي فيرهوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي المسؤول عن مؤتمر مستقبل أوروبا: "بالتأكيد لأن من بين المواطنين الذين كانوا حاضرين، كان هناك أشخاص أكثر انتقاداً لأوروبا، أكثر تشككاً في أوروبا. كانوا جميعاً هناك. لكن كان عليهم أن يكون لديهم في نهاية المطاف رؤية مشتركة ومقترحات مشتركة. ما رأيته في البداية هو أن أحزاب اليمين المتطرف أعجبت بالمؤتمر. وبعد ذلك عندما رأوا أن المقترحات كانت من المواطنين أنفسهم، بدأوا يقولون، هذا ليس ما نريده. لم نعد نحبها. لذلك هذا ليس عدلاً تجاه المواطنين. لقد تحدث المواطنون ويجب أن نتعامل مع هذا بجدية وننفذه."