بايدن يخوض حملة انتخابات الخريف بالهجوم على الجمهوريين "المتطرفين" مؤيدي ترامب

صارت الخطابات الجامعة واليد الممدودة للمعارضة شيئًا من الماضي، فجو بايدن الذي يحاول تثبيت سيطرته غير المستقرة على الكونغرس، خلال انتخابات الخريف، يوجه الآن ضرباته إلى اليمين "المتطرف" المؤيد لأفكار دونالد ترامب.

شن الرئيس الديمقراطي الأربعاء خلال كلمة عن الاقتصاد، هجوماً غير عادي على مشاريع الجمهوريين، وبشكل أكثر تحديداً ضد ما أسماه "حركة لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" التي أطلقها ترامب وتعرف اختصارًا باسم "ماغا". وقال بايدن إن هذه الحركة "هي في الحقيقة أكثر المنظمات السياسية تطرفاً في التاريخ الأميركي، في التاريخ الأميركي الحديث".

ويستهدف جو بايدن من خلال ذلك بوضوح الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن بدأ ولايته بالرغبة في طي صفحة ترامب عبر الدعوة إلى توحيد الصفوف والتسويق لمشاريع إصلاحية كبرى، والإشادة بالتعافي الاقتصادي والنجاحات التي تحققت في محاربة كوفيد-19.

فزاعة ترامب

قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية النصفية التي تعد صعبة تاريخيًا على حزب الرئيس، غيّر جو بايدن مساره، علمًا أنه لا يحظى بشعبية كبيرة بسبب التضخم المتسارع. لم يعد الأمر يتعلق بجعل الناس ينسون دونالد ترامب، بل على العكس من ذلك عبر التلويح به مثل فزاعة، من دون تسميته مباشرة.

ويريد الديموقراطيون أيضًا الاستثمار في مجال بدا أنهم يتجنبونه حتى الآن وهو "الحروب الثقافية"، وهي النقاشات الاجتماعية التي حركت أميركا لعقود، لكنها تصاعدت في السنوات الأخيرة إلى حد تقسيم البلاد إلى معسكرين يصعب التوفيق بينهما.

وتشمل الأمور الساخنة النوع الاجتماعي والميول الجنسية، وتعليم الأطفال والدين والأسلحة النارية والقضايا العرقية، وقراءة التاريخ الأميركي - خاصة عندما يتعلق الأمر بالعبودية والتمييز.

ويعد الإجهاض بالطبع أحد الموضوعات الأكثر سخونة، وقد فجره الإثنين كشف موقع بوليتيكو الإلكتروني، أن المحكمة العليا الأميركية تستعد لإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض الذي أقرته في عام 1973.

صار جو بايدن الكاثوليكي المتدين المدافع الأول عن الحق في الإجهاض. ليس هذا فحسب بل يتهم الجمهوريين الذين قرروا حظر الإجهاض في العديد من الولايات التي يسيطرون عليها، بالرغبة في المس بإنجازات مجتمعية أخرى، مثل الحمل أو الزواج لجميع الراغبين بذلك بغض النظر عن جنسهم، وتساءل الأربعاء: "ماذا سيحدث إذا قالت إحدى الولايات إن أطفال مجتمع الميم، لم يعد بإمكانهم الذهاب إلى نفس الفصول الدراسية مثل الأطفال الآخرين؟"

معسكر الشر

من الواضح أن جو بايدن العاجز عن إقناع الأميركيين بنجاحاته، ينوي رسم المعسكر المقابل على أنه معسكر الشر. لكن يجب معرفة إلى أي مدى سيترك دونالد ترامب بصماته على الحملة الجمهورية لانتخابات التجديد النصفي.

علق الملياردير بانضباط غير معتاد على احتمال تراجع المحكمة العليا عن ضمان الحق في الإجهاض. وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني لقناة فوكس المحافظة، لم يثنِ ترامب على المحكمة العليا التي تحمل بصمته بعد أن عين ثلاثة من بين تسعة من قضاتها.

فقد قال إنه يعتقد أن مسألة الحق في الإجهاض يجب أن تُترك للولايات، معلنًا أن لديه مؤيدين في المعسكرين. وبحسب جميع استطلاعات الرأي، لا ترغب غالبية الأميركيين في إعادة النظر في الحق بالإجهاض كما هو عليه.