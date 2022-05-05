شاهد: مسيرات العودة داخل إسرائيل تندد بالاعتداءات الإسرائيلية وتحيي الذكرى الـ74 للنكبة الفلسطينية

شهدت مدينة سخنين وبلدات أخرى، الخميس، انطلاقة جموع عفيرة من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر للمشاركة في مسيرة العودة في ذكرى النكبة الـ74، واختار المشاركون هذه السنة قرية ميعار شرق مدينة عكا الساحلية، ورفعوا العلم الفلسطيني وهنفوا منددين باعتداءات القوات الإسرائيلية على المعتكفين في باحات المسجد الأقصى وما تتعرض له مدينة القدس.

وشارك في المسيرات ممثلون عن عدد من الأحزاب العربية داخل الكنيست إلى جانب مشاركة واسعة من المواطنين.

وفي السياق، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، صباح الخميس، بالتزامن مع احتفال إسرائيل بما تسميه "عيد الاستقلال" الـ74، في حين استقر مرابطون فلسطينيون في الحرم القدسي لمواجهة الاقتحامات.

كما دعت الفصائل الفلسطينية للدفاع عن الأقصى محذرة من معركة مفتوحة. كما حملت الفصائل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الدعوات، مشددة على أنه "لن نتراجع عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا مهما بلغت التضحيات".