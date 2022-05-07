قبل يومين من احتفالات عيد النصر في الحرب العالمية الثانية في التاسع من أيار/مايو، تستعد روسيا لاستعراض عسكري في العاصمة الروسية موسكو.

وأظهرت لقطات مصورة الاستعدادت الأخيرة لأليات عسكرية وطائرات وهو تقوم بتدريبيات في الساحة الحمراء استعدادا للمشاركة في عيد النصر بالنسبة لموسكو، التي تخوض حربا منذ الـ 24 من شباط/فبراير في أوكرانيا.