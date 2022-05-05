مسؤولون أميركيون يقولون إن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية لكييف لاستهداف وقتل جنرالات روس

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض أن المخابرات الأميركية قدمت دعماً استخباراتياً للجيش الأوكراني سمح له باستهداف قادة عسكريين روس وبقتل جنرالات.

ميدانياً، وفيما أعلنت روسيا وقفاً لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في مجمّع آزوفستال الصناعي، بماريوبول المطلة على بحر آزوف، ليس من المعروف بعد إذا كانت تلك الممرات ستقام، خصوصاً وأنها عُلقت مراراً في السابق.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لتأمين وقف لإطلاق النار في المجمع، لكنه أشار إلى أن عملية إجلاء المدنيين بحاجة لهدنة مطولة.

في الشرق تحاول القوات الروسية التقدم عبر عدة محاور باتجاه كراماتورسك (غرب)، من أجل السيطرة الكاملة على منطقة الدونباس الانفصالية. ولكن خبراء غربيين يرون أن تحقيق ذلك قبل تاريخ التاسع من أيار/مايو، وهو "يوم النصر على النازية في روسيا"، شبه مستحيل.

سياسياً، اتصل زيلينسكي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وتحدث الطرفان عن تصريحات لافروف حول "يهودية هتلر"، وأدانها. في باريس التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون برئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، الذي في سعيه لإيجاد توازن صعب بين روسيا والغرب.

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