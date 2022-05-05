مسؤولون أميركيون يقولون إن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية لكييف لاستهداف وقتل جنرالات روس

مسؤولون أميركيون يقولون إن واشنطن قدمت معلومات استخباراتية لكييف لاستهداف وقتل جنرالات روسمحادثة
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض أن المخابرات الأميركية قدمت دعماً استخباراتياً للجيش الأوكراني سمح له باستهداف قادة عسكريين روس وبقتل جنرالات.
ميدانياً، وفيما أعلنت روسيا وقفاً لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في مجمّع آزوفستال الصناعي، بماريوبول المطلة على بحر آزوف، ليس من المعروف بعد إذا كانت تلك الممرات ستقام، خصوصاً وأنها عُلقت مراراً في السابق.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة لتأمين وقف لإطلاق النار في المجمع، لكنه أشار إلى أن عملية إجلاء المدنيين بحاجة لهدنة مطولة.
في الشرق تحاول القوات الروسية التقدم عبر عدة محاور باتجاه كراماتورسك (غرب)، من أجل السيطرة الكاملة على منطقة الدونباس الانفصالية. ولكن خبراء غربيين يرون أن تحقيق ذلك قبل تاريخ التاسع من أيار/مايو، وهو "يوم النصر على النازية في روسيا"، شبه مستحيل.
سياسياً، اتصل زيلينسكي برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وتحدث الطرفان عن تصريحات لافروف حول "يهودية هتلر"، وأدانها. في باريس التقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون برئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، الذي في سعيه لإيجاد توازن صعب بين روسيا والغرب.
أبرز المستجدات من أوكرانيا
نيويورك تايمز: المخابرات الأميركية ساعدت أوكرانيا في قتل جنرالات روس
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار أن الولايات المتحدة وفّرت معلومات مخابراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل الكثير من الجنرالات الروس خلال الحرب الأوكرانية.
وقالت الصحيفة إن واشنطن مدت أوكرانيا بتفاصيل عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها وتفاصيل عن المقرات العسكرية الروسية المتنقلة، مضيفة أن أوكرانيا أضافت تلك المعلومات إلى معلوماتها المخابراتية ونفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل ضباط روس.
ووفقاً للصحيفة قال مسؤولون أوكرانيون إنهم قتلوا نحو 12 جنرالاً روسيا بفضل المعلومات الاستخباراتية الأميركية.
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتأمين وقف إطلاق النار في آزوفستال
يفترض أن يشهد محيط مجمع الصلب آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية، اعتباراً من الخميس ولثلاثة أيام، وقفاً لإطلاق النار أحادي الجانب أعلنت عنه القوات الروسية.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن هناك مدنيين، من بينهم نساء وأطفال، ما زالوا في مدينة ماريوبول المحاصرة، مضيفاً أن هناك حاجة لهدنة مطولة لتأمين عمليات الإجلاء مع مواصلة روسيا هجومها.
وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها في الصباح الباكر إن أوكرانيا مستعدة لتأمين وقف إطلاق نار في ماريوبول.
وأضاف "الأمر ببساطة سيستغرق وقتا لإخراج الناس من هذه الأقبية ومن هذه الملاجئ تحت الأرض. وفي الظروف الراهنة لا يمكننا استخدام معدات ثقيلة لشق الطريق عبر الحطام. علينا تنفيذ كل هذا يدوياً".
قتال دموي عصيب
أمس الأربعاء، قال قائد كتيبة آزوف اليمينة المتطرفة إن القوات الأوكرانية داخل آزوفستال تخوض "قتالاً دموياً عصيباً" ضد القوات الروسية لليوم الثاني على التوالي.
وقال دينيس بروكوبيندو في رسالة مقتضبة عبر الفيديو نُشرت على تلغرام "أنا فخور بجنودي الذين يقومون بجهد خارق لمواصلة الضغط على العدو.. الوضع صعب للغاية".
وكانت أوكرانيا أعلنت الثلاثاء أن الجيش الروسي بدأ باقتحام مصنع الصلب الذي تبلغ مساحته 11 كيلومتراً مربعاً، الأمر الذي نفاه الكرملين مساء الأربعاء.
وزيرة فرنسية: نتوقع قراراً أوروبيا بحظر النفط الروسي خلال أيام
قالت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية باربرا بومبيلي الخميس إنها واثقة من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتوصل إلى توافق حول حظر واردات النفط الروسية بحلول خلال أيام.
وقالت لراديو فرانس إنفو "بعض الدول تعتمد على النفط الروسي أكثر من غيرها لذا يجب أن نحاول إيجاد حلول حتى تتمكن من الانضمام إلى هذه العقوبات... لكن يتعين علينا القيام بذلك".
بريطانيا تحرم روسيا من مروحة واسعة من الخدمات الأساسية
أعلنت بريطانيا الأربعاء أنّها فرضت حظراً على تزويد روسيا مروحة واسعة من الخدمات الأساسية مثل المحاسبة والاستشارات والعلاقات العامة، وذلك في إطار تشديدها العقوبات على موسكو بسبب غزو قواتها أوكرانيا.
تتضمّن حزمة الإجراءات العقابية الجديدة أيضاً فرض عقوبات (تجميد أصول ومنع سفر إلى بريطانيا) على مزيد من الأشخاص الروس، من بينهم خصوصاً مراسلو الحرب الذين يرافقون قوات بلادهم في تغطية الحرب في أوكرانيا. (فراسن برس)
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّ العقوبات الجديدة "تعني أنّ الشركات الروسية لم يعد بإمكانها الاستفادة من خدمات المحاسبة والاستشارات الإدارية والعلاقات العامة" البريطانية و"التي تمثّل 10 بالمئة من الواردات الروسية في هذه القطاعات".
كما أعلنت لندن عن "63 عقوبة جديدة" تستهدف وسائل إعلام روسية، بما فيها "بيرفيي كانال"، قناة التلفزيون الحكومية الرئيسية في روسيا، ومجموعة "في جي تي آر كي" السمعية البصرية الحكومية.
بموجب الإجراءات العقابية البريطانية الجديدة التي شملت العديد من الصحافيين الروس، بات لزاماً على وسائل الإعلام البريطانية حجب محتويات مصدرين رئيسيين "للتضليل الروسي" هما آر تي وسبيوتنيك" (بيان لوزارة الخارجية البريطانية)
حاكم: مقتل 5 مدنيين في قصف في منطقة لوغانسك بأوكرانيا
قال سيرهي غايداي حاكم منطقة لوغانسك الخميس إن خمسة مدنيين قتلوا بسبب القصف الذي تشنه القوات الروسية على المنطقة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأضاف أن القصف تركز في سيفيرودونتسك وبوباسنا وهيرسك وليسيتشانسك.
طوكيو: من الصعب حظر النفط الروسي على الفور
قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويتشي هاجيودا الخميس إن اليابان ستواجه "صعوبة" للتحرك على الفور لخفض واردات النفط الروسية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
أدلى هاجيودا بتلك التصريحات خلال زيارة لواشنطن بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية أشد حزمة عقوبات على روسيا تشمل حظر النفط الروسي.
وقال هاجيودا للصحفيين "نظرا لمحدودية الموارد المتاحة لليابان فإننا سنواجه صعوبة في اتخاذ خطوة على الفور".
وشكلت واردات النفط الروسي أربعة بالمئة من إجمالي واردات النفط اليابانية في السنة المالية الماضية التي انتهت في مارس-آذار. وبلغت واردات الغاز الطبيعي من موسكو تسعة بالمئة من إجمالي الواردات اليابانية في حين بلغت واردات الفحم الروسي 11 بالمئة.
ماكرون ومودي يدعوان "لوقف فوري" للمعارك في أوكرانيا
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إثر اجتماع في باريس مساء الأربعاء إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" في أوكرانيا.
وقال الزعيمان في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع أعقبه عشاء عمل في قصر الإليزيه إنّ "فرنسا والهند أعربتا عن قلقهما العميق إزاء الأزمة الإنسانية والنزاع الدائر في أوكرانيا".
يدين البلدان بشكل لا لبس فيه مقتل مدنيين في أوكرانيا، ويدعوان إلى وقف فوري للأعمال العدائية لكي يجتمع الطرفان لتشجيع الحوار والدبلوماسية وإنهاء معاناة السكان على الفور (بيان ختامي صدر بعد لقاء مودي وماكرون في باريس)
من ناحية أخرى، أدانت فرنسا لوحدها "وبشدّة العدوان غير المشروع وغير المبرّر للقوات الروسية على أوكرانيا".
والهند التي تسعى لإيجاد توازن صعب بين الغرب وروسيا التي توفّر لها جزءاً كبيراً من احتياجاتها من السلاح والطاقة، تمتنع عن إدانة الغزو الروسي بشكل علني، لكنّها تدعو إلى الحوار لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا.
مقتل إعلامي أوكراني انضم للقتال ضدّ روسيا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن مراسلاً للتلفزيون الأوكراني انضم للقتال بعد الغزو الروسي لقي حتفه في القتال الدائر خارج مدينة إيزيوم في شمال شرق البلاد.
وأولكسندر ماخوف (36 عاماً) هو ثامن صحفي على الأقل يقتل خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من شهرين.
واشتهر ماخوف برسومه التوضيحية من أماكن الصراع. وشارك في قتال في 2014 بعدما بدأ السكان الناطقون بالروسية في منطقتين بشرق أوكرانيا محاولة انفصال.
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة في الصباح الباكر "وطني ومخلص... وكان دائما ضمن الأشجع والأوائل في الصف".
🇺🇦#Ukraine: Le journaliste Alexander Makhov a été tué par les 🇷🇺.— Irène Costelian (@ICostelian) May 4, 2022
pic.twitter.com/EbcoIz1JsR
زيلينسكي يتحدث مع بينت عن تصريحات لافروف حول هتلر
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وبحثا "التصريحات المشينة والمرفوضة تماماً" التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وتطرق فيها للحديث عن هتلر.
وفي فيديو نُشر في وقت مبكر من يوم الخميس )بالتوقيت المحلي) قال زيلينسكي إن التعليقات التي قالها لافروف أثارت غضب العالم كله.
وكان لافروف قال في مقابلة أذيعت يوم الأحد إن النازي أدولف هتلر قد تكون له أصول يهودية وإن بعض اليهود كانوا من أسوأ معادي السامية.
والأربعاء، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن "مرتزقة إسرائيليين" يقاتلون في أوكرانيا إلى جانب كتيبة آزوف التي تصفها موسكو بـ"النازية"، ما قد يصب الزيت على النار بين موسكو وتل أبيب التي حاولت حتى الآن البقاء في موقف "حيادي" مما يحصل في أوكرانيا.
السويد تقول إنها تلقت ضمانات من واشنطن بخصوص الانضمام لحلف الأطلسي
قالت وزيرة خارجية السويد، آن ليند، في واشنطن، الأربعاء، إن بلادها تلقت ضمانات من الولايات المتحدة بأنها ستحصل على دعم أثناء فترة تقديمها طلبا للانضمام لحلف شمال الأطلسي وفحص الدول الأعضاء الثلاثين بالحلف للطلب.
وظلت السويد وجارتها فنلندا خارج حلف الأطلسي أثناء فترة الحرب الباردة، لكن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 وغزو أوكرانيا دفع الدولتين لإعادة التفكير في سياساتهما الأمنية، مع تزايد احتمال حصولهما على عضوية الحلف.
ويشعر البلدان بالقلق من أنهما سيكونان عرضة للخطر خلال عملية فحص طلبات العضوية، والتي قد تستغرق زهاء عام إلى أن يوافق عليها جميع أعضاء الحلف.
وقالت ليند للتلفزيون السويدي من واشنطن بعد اجتماعها مع نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن "بالطبع لن أخوض في أي تفاصيل، لكني أشعر بأني متأكدة جدا من أن لدينا الآن ضماناً أميركياً".
لكنها استدركت قائلة "مع ذلك، إنها ليست ضمانات أمنية ملموسة، هذه لا يمكنك الحصول عليها إلا إذا كنت عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي".