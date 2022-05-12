السلطة الفلسطينية ترفض تسليم إسرائيل الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة

قال حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس إنه تم رفض طلب إسرائيلي للحصول على الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة القطرية في جنين يوم الأربعاء وإن السلطة الفلسطينية ستجري تحقيقا مستقلا.

وتابع في تغريدة على تويتر "أكدنا على استكمال تحقيقنا بشكل مستقل وسنطلع عائلتها وأمريكا وقطر وكل الجهات الرسمية والشعبية بنتائج التحقيق بشفافية عالية". وأفاد "كل المؤشرات والدلائل والشهود تؤكد اغتيالها من وحدات خاصة إسرائيلية".

استكمال الإجراءات في المختبر الجنائي الفلسطيني

وأجرت السلطة الفلسطينية تشريحا لجثمان شيرين وقال ريان العلي، مدير معهد الطب العدلي أنه تم استخراج جزء من الرصاصة التي أدت إلى مقتل شيرين بعد إصابتها بالرأس.

ولم يقدم العلي تفاصيل عن نوع الرصاصة أو السلاح الذي أطلقت منه وقال في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن الأمر يحتاج إلى استكمال الإجراءات في المختبر الجنائي.

وترفض إسرائيل تحمليها مسؤولية قتل أبو عاقلة وقالت إنها تريد إجراء تحقيقات لمعرفة مصدر الرصاصة التي قتلتها وما إذا كانت من الجيش الإسرائيلي أو مسلحين فلسطينيين.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن باشرنا بالتحقيق وشكلنا فريقا مهنيا مختصا لبحث ظروف مقتل الصحفية ⁧‫شيرين أبو عاقلة‬⁩ وسنصل إلى الحقيقة".وأضاف في تغريدة على تويتر "لا نستبعد أيا من الفرضيات".

وقوبل مقتل شيرين التي تحمل الجنسية الأمريكية بإدانات دولية واسعة ومطالبات بتحقيق شفاف يظهر المسؤول عن مقتلها.

وأصيبت شيرين برصاصة في الرأس أدت الى مقتلها خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين يوم الأربعاء وأصيب زمليها على السمودي برصاصة في الكتف.

ويشيع جثمانها في جنازة رسمية في مدينة رام الله يوم الخميس إلى مسقط رأسها في مدينة القدس على توارى الثري يوم الجمعة في مقبرة في القدس.