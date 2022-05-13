تقرير إسرائيلي أولي يؤكد أن مصدر النيران التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة غير محدد

لم يتمكن تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي من تحديد مصدر النيران التي قتلت صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية، على ما أعلن الجيش الجمعة.

وقال الجيش في بيان "خَلُص التقرير الأولي إلى أنه من غير الممكن تحديد مصدر النيران التي أصابت وقتلت الصحافية" شيرين أبو عاقلة، لافتا إلا أنه قد يكون مسلحين فلسطينيين أو جنديًا إسرائيليًا.

كما أورد موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي الجمعة أن النتائج الأولية لتحقيق الجيش الإسرائيلي في شيرين أبو عاقلة غير قاطعة. وأضاف الموقع نقلا عن الجيش أن التحقيق أثار احتمالين أحدهما أن أبو عاقلة التي لقيت مصرعها في الضفة الغربية يوم الأربعاء أصيبت في طلق ناري كثيف من جانب فلسطينيين باتجاه مركبات عسكرية إسرائيلية، والثاني أن جنديا إسرائيليا كان يرد بإطلاق النار من سيارة جيب باتجاه مسلح أصابها بالخطأ.

أصيبت أبو عاقلة برصاصة في رأسها خلال تغطيتها لاشتباكات في جنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ أكثر من خمسين عاما. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة "صحافة".