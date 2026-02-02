Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
مباشر. فتح معبر رفح بالاتجاهين في ظل قيود مشدّدة.. وإخلاءات في الضفة الغربية

التحضيرات لفتح معبر رفح
التحضيرات لفتح معبر رفح حقوق النشر  Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
حقوق النشر Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved
استؤنفت، اليوم الاثنين، حركة الأفراد عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر في الاتجاهين بشكل محدود، في ظل قيود مشددة، وذلك بعد فتحه، يوم أمس، في مرحلة تجريبية بالتنسيق مع البعثة الأوروبية ومصر وجهات معنية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حركة الدخول والخروج عبر المعبر ستقتصر على سكان قطاع غزة فقط، من دون السماح بمرور أجانب، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من المقرر أن تدخل عبر معبر رفح خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال إنشاء ممر فحص يُعرف باسم «ريغافيم» خلال الأيام الماضية، في منطقة خاضعة لسيطرته، وذلك ضمن الاستعدادات لإعادة فتح معبر رفح، وبناءً على قرارات صادرة عن المستوى السياسي الإسرائيلي.

وأوضح الجيش أن الممر سيخضع لإدارة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث ستُجرى عمليات تدقيق لهويات القادمين ومطابقتها مع قوائم معتمدة من الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تفتيش الأمتعة.

وفي الضفة الغربية، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها، حيث اقتحمت مدينة حلحول شمال الخليل، وأجبرت عدداً من العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها.

كما فجّرت القوات الإسرائيلية منزل محمود يوسف عابد، المتهم بتنفيذ عملية غوش عتصيون، في البلدة نفسها.

تابعوا تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية

معبر رفح سيسمح بمرور 50 شخصا في كل اتجاه مع بدء تشغيله رسميا

سيسمح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر بمرور 50 شخصا في كل اتجاه مع بدء تشغيله رسميا الاثنين، بحسب إعلام حكومي مصري.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية أن عدد المغادرين من مصر إلى غزة خلال أول أيام تشغيل معبر رفح سيكون "50 شخصا"، والعدد نفسه للعابرين من القطاع إلى مصر، بعد أكثر من عامين على الحرب.

وأفاد مصدر حدودي مصري وكالة فرانس برس بأن عشرات الفلسطينيين وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح في انتظار السماح لهم بالعبور إلى غزة.

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: فتح معبر رفح في الاتجاهين

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قدم للقيادة السياسية خيارات لاستخدام القوة في غزة تشبه النموذج المطبق في لبنان

القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة حلحول شمال مدينة الخليل

اقتحمت قوات إسرائيلية بلدة حلحول شمال مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، حيث شوهدت آليات عسكرية تنتشر في عدد من أحياء البلدة، وأُجبرت عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها.

كما فجّرت القوات الإسرائيلية منزل محمود يوسف عابد، المتهم بتنفيذ عملية غوش عتصيون، في البلدة نفسها.

الاتحاد الأوروبي يدين "انتهاكات" إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

أدان الاتحاد الأوروبي الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيًا إلى احترام القانون الدولي الإنساني.

