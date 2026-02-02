وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حركة الدخول والخروج عبر المعبر ستقتصر على سكان قطاع غزة فقط، من دون السماح بمرور أجانب، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من المقرر أن تدخل عبر معبر رفح خلال الأيام المقبلة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال إنشاء ممر فحص يُعرف باسم «ريغافيم» خلال الأيام الماضية، في منطقة خاضعة لسيطرته، وذلك ضمن الاستعدادات لإعادة فتح معبر رفح، وبناءً على قرارات صادرة عن المستوى السياسي الإسرائيلي.

وأوضح الجيش أن الممر سيخضع لإدارة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث ستُجرى عمليات تدقيق لهويات القادمين ومطابقتها مع قوائم معتمدة من الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تفتيش الأمتعة.

وفي الضفة الغربية، واصلت القوات الإسرائيلية عملياتها، حيث اقتحمت مدينة حلحول شمال الخليل، وأجبرت عدداً من العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها.

كما فجّرت القوات الإسرائيلية منزل محمود يوسف عابد، المتهم بتنفيذ عملية غوش عتصيون، في البلدة نفسها.

