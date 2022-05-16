ماذا غرد سفير السعودية في لبنان بعد نتائج الانتخابات الأولية؟

كتب السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر، جاء فيها: "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا: ❞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم ❝".

ونشر التغريدة عقب نتائج الانتخابات النيابية الأولية في لبنان بانتظار ظهور التشكيلة النهائية للبرلمان المؤلف من 128 عضوا.

وقد أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية فوز حزب القوات اللبنانية الموالي للسعودية بـ20 مقعدا حتى الآن، فيما تلقى حزب الله المدعوم من إيران لخسائر.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت، أبريل الماضي، عودة سفير بلادها إلى لبنان، في إشارة إلى انتهاء الأزمة التي اندلعت على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وشددت الخارجية في بيان على ضرورة عودة لبنان إلى عمقه العربي، مشيرة إلى أن عودة السفير السعودي إلى لبنان، وليد البخاري، جاءت استجابة لنداءات القوى السياسية المعتدلة في لبنان.