شاهد: عراقيون يلقون بالأحذية والحجارة على موكب رئيس الوزراء أثناء جنازة مظفّر النواب

قوبل موكب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بوابل من الأحذية والحجارة أثناء مشاركته في تشييع جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفّر النواب اليوم السبت.

وودّع العراقيون السبت في بغداد الشاعر العراقي الشيوعي والأيقونة الثورية مظفّر النواب، بتشييع رسمي وشعبي مهيب، عكس التاريخ الثوري والنضالي للشاعر الذي عُرف بمناهضته للأنظمة العربية وانتقاداته اللاذعة، فيما ندّد مشيعون بمشاركة الكاظمي.

وواجه موكب رئيس الوزراء سيلاً من الحجارة والأحذية التي ألقى بها الشباب الغاضب.

واختُصرت المراسم بعدما بدأ بعض الشباب بترداد شعارات ضدّ الكاظمي وضدّ السلطة مثل "كلكم حرامية" و"كلا كلا للعملاء" و"برا برا"، في أجواء ذكّرت بالاحتجاجات المناهضة للسلطة قبل عامين.

وأقيمت للنواب مراسيم رسمية وحمل حرس الشرف نعش النواب الذي كُلّل بالورود، بينما رفع أحدهم صورة له بالأبيض والأسود.

وأعرب جزء من المشاركين في المقابل عن استيائهم مما جرى من احتجاجات خلال التشييع، واعتبروا أنها كانت مسيئة للحدث.