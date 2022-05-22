الحرب في أوكرانيا | كييف ترفض المساومة على أراضيها وموسكو تكثف عمليتها العسكرية في دونباس

الحرب في أوكرانيا | كييف ترفض المساومة على أراضيها وموسكو تكثف عمليتها العسكرية في دونباسمحادثة
استبعدت أوكرانيا وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لموسكو في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجومها في منطقة دونباس الشرقية، وأوقفت تزويد فنلندا بالغاز. وبعد انتهاء مقاومة استمرت لأسابيع من قبل آخر المقاتلين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول الاستراتيجية الجنوبية الشرقية، تشن روسيا ما يبدو أنه هجوم كبير في لوهانسك، إحدى منطقتيْ منطقة دونباس الانفصالي.
وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون بالفعل على مساحات شاسعة من الأراضي في دونباس قبل الغزو في 24 فبراير-شباط، لكن موسكو تريد الاستيلاء على آخر الأراضي المتبقية للمنطقتين، الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.
واعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطابه الليلي بأن الوضع في دونباس صعب للغاية. وأضاف أن القوات الروسية تحاول مهاجمة مدينتي سلافيانسك وسيفيرودونيتسك، لكن القوات الأوكرانية تمنع تقدمها. وفي وقت سابق، قال زيلينسكي للتلفزيون المحلي إنه على الرغم من أن القتال سيكون دامياً، إلا أن النهاية لن تتحقق إلا من خلال الدبلوماسية وأن الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية سيكون مؤقتاً.
واستبعد ميخايلو بودولاك، مستشار زيلينسكي، الموافقة على وقف إطلاق النار، وقال إن كييف لن تقبل أي اتفاق مع موسكو يتضمن التنازل عن الأراضي. وجاءت الدعوات الأخيرة لوقف فوري لإطلاق النار من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.
أبرز المستجدات من أوكرانيا
مفاوض أوكراني يستبعد وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لروسيا
استبعدت أوكرانيا يوم السبت قبول وقف لإطلاق النار مع روسيا وقالت كييف إنها لن تقبل أي اتفاق مع موسكو يتضمن التخلي عن أراضي لها.
وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك إن تقديم تنازلات سيرتد بالسلب على أوكرانيا لأن روسيا ستضرب بقوة أكبر بعد أي توقف للقتال، مشيراً إلى أن موقف كييف في الحرب أصبح أكثر صلابة.
وأبلغ بودولياك رويترز في مقابلة في المكتب الرئاسي الذي يخضع لحراسة مشددة "الحرب لن تتوقف (بعد أي تنازلات). سيتم تعليقها لبعض الوقت".
بعد فترة، وبتكثيف جديد، سوف يقوم الروس بتعزيز أسلحتهم وقوتهم البشرية ويعملون على تصحيح أخطائهم وتطوير أدائهم وإقالة العديد من الجنرالات... وسوف يبدأون هجوماً جديداً أكثر دموية وأوسع نطاقاً (مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك)
ورفض بودولياك دعوات في الغرب لوقف فوري لإطلاق النار يتضمن استمرار سيطرة القوات الروسية على الأراضي التي احتلوها في شرق وجنوب أوكرانيا، ووصف هذه الدعوات بأنها "بالغة الغرابة".
وقال بودولياك "على القوات (الروسية) مغادرة البلاد وبعد ذلك سيكون من الممكن استئناف عملية السلام".
زيلينسكي يطالب دراغي بفرض المزيد من العقوبات على موسكو
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي السبت وشدد خلاله على أهمية فرض مزيد من العقوبات على روسيا وفتح الموانئ الأوكرانية.
وكتب زيلينسكي على تويتر أنه شكر دراجي على "دعمه غير المشروط" لمسعى أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.