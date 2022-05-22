الحرب في أوكرانيا | كييف ترفض المساومة على أراضيها وموسكو تكثف عمليتها العسكرية في دونباس

استبعدت أوكرانيا وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لموسكو في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجومها في منطقة دونباس الشرقية، وأوقفت تزويد فنلندا بالغاز. وبعد انتهاء مقاومة استمرت لأسابيع من قبل آخر المقاتلين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول الاستراتيجية الجنوبية الشرقية، تشن روسيا ما يبدو أنه هجوم كبير في لوهانسك، إحدى منطقتيْ منطقة دونباس الانفصالي.

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا يسيطرون بالفعل على مساحات شاسعة من الأراضي في دونباس قبل الغزو في 24 فبراير-شباط، لكن موسكو تريد الاستيلاء على آخر الأراضي المتبقية للمنطقتين، الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

واعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطابه الليلي بأن الوضع في دونباس صعب للغاية. وأضاف أن القوات الروسية تحاول مهاجمة مدينتي سلافيانسك وسيفيرودونيتسك، لكن القوات الأوكرانية تمنع تقدمها. وفي وقت سابق، قال زيلينسكي للتلفزيون المحلي إنه على الرغم من أن القتال سيكون دامياً، إلا أن النهاية لن تتحقق إلا من خلال الدبلوماسية وأن الاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية سيكون مؤقتاً.

واستبعد ميخايلو بودولاك، مستشار زيلينسكي، الموافقة على وقف إطلاق النار، وقال إن كييف لن تقبل أي اتفاق مع موسكو يتضمن التنازل عن الأراضي. وجاءت الدعوات الأخيرة لوقف فوري لإطلاق النار من وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

أبرز المستجدات من أوكرانيا