توقيف شاب من النازيين الجدد بتهمة التخطيط لقتل جماعي في فرنسا

اتهم شاب فرنسي من النازيين الجدد الجمعة، يشتبه في أنه كان يعد خطة لقتل جماعي، بـ "مشروع فردي إرهابي" ووضع رهن الحبس الاحتياطي، حسبما أكدت مصادر مطلعة.

وقد أوضحت المصادر أن الشاب البالغ 20 عاما رُصد على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة باسم مستعار هو "هاينريش هيملر 88"، ما أكد معلومات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" اليومية. وأضاف المصادر أنه كان يدلي بمواقف تعود للنازيين الجدد، وهدد في مقاطع فيديو بمهاجمة "اليهود، السود، النساء، ومجتمع المثليين".

كان هاينريش هيملر إحدى الشخصيات البارزة في الرايخ الثالث، قائد فرقة القوات الخاصة، ويشير الرقم 88 إلى الحرف الثامن من الأبجدية "آيتش"، للتحية النازية "هايل هتلر".

وأوقف محققون من المديرية العامة للأمن الداخلي الشاب الثلاثاء في منطقة أرديش في جنوب فرنسا، بعدما أثبتوا أنه كان "يبحث عن سلاح"، ما يشير إلى الانتقال إلى فعل وشيك.

وقال المصدر المطلع إن الرجل اعترف للشرطة باعجابه بالفكر النازي لكنه "نفى رغبته في استخدام سلاح" لارتكاب جريمة قتل. ورفض محاموه الرد على أسئلة الصحافة. وقالت المصادر "إنه في حال اضطراب، ومستاء كثيراً من عدة مجموعات من الأشخاص يزعم أنهم أساؤوا إليه عندما كان أصغر سنًا".

منذ عام 2017، أُحبطت في فرنسا ثماني مخططات لهجمات نُسبت إلى اليمين المتطرف، وتمّ فتح عشرات الملفات المتعلقة بهذه التحركات في مركز مكافحة الإرهاب في باريس.

وقال قاض باريسي لمكافحة الإرهاب إنه تهديد "يؤخذ على محمل الجد" و"تتزايد قوته".