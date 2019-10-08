بالتحية النازية.. هكذا دخل المحكمةَ المتّهمُ بمحاولة الاعتداء على مسجد في أوسلو

تحية نازية داخل ردهات محكمة نرويجية رفعها أمس الاثنين اليميني المتطرف فيليب مانشاوس،22 عاما المتهم بقتل أخته بالتبني ومحاولة تنفيذ هجوم على مسجد النور في العاصمة النرويجية أوسلو في أغسطس آب الماضي. أحبطها شخص باكستاني الأصل هو محمد رفيق، 65 عاما وهو ضابط متقاعد في سلاح الجو الباكستاني.

وأدى مانشاوس تحية النازية لمدة 3 ثوان فور ظهوره أمام المحكمة والصحفيين المتواجدين في القاعة. هذا وقد وافقت المحكمة أوسلو على طلبات المدعي العام بتمديد الحبس الاحتياطي للمتهم الذي اقتحم المسجد حاملا سلاحين ودرعا واقيا.

محاولة الاعتداء هذه كان سبقها أسوأ اعتداء في تاريخ النرويج نفذه يميني متطرف في تموز/يوليو 2011، عندما قتل أنديرس بيرينغ بريفيك الذي قال انه يخشى "اجتياحا مسلما" 77 شخصا بتفجير شاحنة امام مكاتب حكومية في أوسلو ثم اطلاقه النار على مخيم شبابي لحزب العمال في جزيرة أوتويا.

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