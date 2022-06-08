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تركيا

لافروف: موسكو "مستعدة" لضمان أمن السفن المبحرة من الموانئ الأوكرانية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة.   -   حقوق النشر  أ ب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء أن موسكو "مستعدة" بالتعاون مع انقرة لضمان أمن السفن المحملة حبوبا التي تبحر من الموانئ الأوكرانية.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة حيث أتى لمناقشة إقامة ممرات بحرية لتسهيل تصدير الحبوب "نحن مستعدون لضمان أمن السفن المغادرة للموانئ الأوكرانية (...) بالتعاون مع زملائنا الأتراك". 

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 وتابع لافروف أنه يأمل في حل المشكلات المتعلقة بشحنات الحبوب من موانئ في أوكرانيا شريطة نزع كييف للألغام في المياه المحيطة بتلك الموانئ. وأضاف أن "العملية العسكرية الخاصة" التي تنفذها روسيا في أوكرانيا تسير وفقا للمخطط لها وأن هناك حاجة لاستئناف محادثات السلام قبل أن يكون هناك أي فرصة لعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

المصادر الإضافية • أ ف ب