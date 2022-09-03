English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
إيطاليا

شاهد: كلب بوليسي يعثر على 13 كلغ من الكوكايين مخبأة داخل كرسي متحرك في مطار ميلانو

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
الكلب البوليسي أثناء قيامه بعملية التفتيش في المطار
الكلب البوليسي أثناء قيامه بعملية التفتيش في المطار   -   حقوق النشر  قوات الأمن الإيطالية

تمكنت الشرطة الإيطالية من العثور على 13 كلغ من المخدرات بمساعدة كلب بوليسي في مطار مالبينسا في مدينة ميلانو. واكتشف الحيوان الكوكايين التي كانت مخبأة داخل كرسي كهربائي متحرك.

وعن ظروف اكتشاف المخدرات، فقد اشتم الكلب رائحة جعلته يتوجه مباشرة نحو المسافر. وإثر ذلك فتشت الشرطة حقائب ذلك الشخص فلم تجد شيئا قبل أن تعمد إلى فتح تنجيد الكرسي وتكشف المستور.. كوكايين بقيمة  1.4 مليون يورو.

وقد تم اعتقال الشخص على الكرسي المتحرك وهو إسباني الجنسية وهو يقبع الآن في سجن محلي بانتظار بتّ القضاء في أمره.