شاهد: كلب بوليسي يعثر على 13 كلغ من الكوكايين مخبأة داخل كرسي متحرك في مطار ميلانو

تمكنت الشرطة الإيطالية من العثور على 13 كلغ من المخدرات بمساعدة كلب بوليسي في مطار مالبينسا في مدينة ميلانو. واكتشف الحيوان الكوكايين التي كانت مخبأة داخل كرسي كهربائي متحرك.

وعن ظروف اكتشاف المخدرات، فقد اشتم الكلب رائحة جعلته يتوجه مباشرة نحو المسافر. وإثر ذلك فتشت الشرطة حقائب ذلك الشخص فلم تجد شيئا قبل أن تعمد إلى فتح تنجيد الكرسي وتكشف المستور.. كوكايين بقيمة 1.4 مليون يورو.

وقد تم اعتقال الشخص على الكرسي المتحرك وهو إسباني الجنسية وهو يقبع الآن في سجن محلي بانتظار بتّ القضاء في أمره.