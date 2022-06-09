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بلجيكا

إصابة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالقوباء

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ   -   حقوق النشر  AP Photo

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي يوم الخميس إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أصيب بداء القوباء (الحزام الناري) وبالتالي سيعقد محادثات مقررة في ألمانيا ورومانيا عن بُعد فقط.

وقال المسؤول لرويترز "تم تشخيص إصابته بالقوباء الذي يمكن أن يحدث بعد كوفيد-19، وهو يعمل من المنزل".

وكان نتائج فحوص كوفيد التي أجريت لستولتنبرغ في منتصف شهر مايو إيجابية.

وقال متحدث باسم الحلف في ذلك الوقت إنه ظهرت عليه أعراض خفيفة ويمارس مهامه من المنزل.

وكان من المقرر أن يلتقي ستولتنبرغ بالمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين يوم الخميس ويحضر اجتماعا مع قادة رومانيا وبولندا والمجر في بوخارست غدا الجمعة.