إصابة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالقوباء

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي يوم الخميس إن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أصيب بداء القوباء (الحزام الناري) وبالتالي سيعقد محادثات مقررة في ألمانيا ورومانيا عن بُعد فقط.

وقال المسؤول لرويترز "تم تشخيص إصابته بالقوباء الذي يمكن أن يحدث بعد كوفيد-19، وهو يعمل من المنزل".

وكان نتائج فحوص كوفيد التي أجريت لستولتنبرغ في منتصف شهر مايو إيجابية.

وقال متحدث باسم الحلف في ذلك الوقت إنه ظهرت عليه أعراض خفيفة ويمارس مهامه من المنزل.

وكان من المقرر أن يلتقي ستولتنبرغ بالمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين يوم الخميس ويحضر اجتماعا مع قادة رومانيا وبولندا والمجر في بوخارست غدا الجمعة.