غزو أوكرانيا: استمرار معركة السيطرة على سيفيرودونيتسك ومحادثات بشأن الحبوب

أعلنت كييف الأربعاء أن القوات الروسية تسيطر إلى حد كبير الآن على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا وسط معارك عنيفة متواصلة، بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تفاقم تأثير الحرب على العالم.

ومنذ سقوط مدينة ماريوبول الساحلية في 20 أيار/مايو، يركز الروس هجومهم على هذه المدينة الواقعة على الحدود الغربية لمنطقة لوغانسك التي تشكل مع دونيتسك منطقة دونباس التي يريدون السيطرة عليها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "سيفيرودونيتسك لا تزال نقطة القتال الرئيسية في دونباس".

وأقر سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك التي تضم سيفيرودونيتسك بأنه ربما يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من المدينة مع تواصل القصف الروسي "على مدار 24 ساعة".

وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتان يفصل بينهما نهر هما آخر مدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوغانسك. وسيفتح سقوطهما الطريق للروس إلى مدينة كراماتورسك الكبيرة في منطقة دونيتسك.

وفيما تم إجلاء العديد من المدنيين من المدينتين، بقي الآلاف فيهما وغالبيتهم من المسنين مع أشخاص يعتنون بهم إضافة الى أشخاص لا يملكون القدرة للانتقال إلى مكان آخر.

وتسببت الحرب بنزوح حوالى 6,5 ملايين أوكراني من بلادهم وخلفت آلاف القتلى: ما لا يقل عن 4200 مدني، وفقا لآخر تقرير للأمم المتحدة مشيرا إلى أن الأرقام الفعلية "أعلى بكثير". كما تسببت بمقتل آلاف الجنود، رغم أن المتحاربين نادرا ما يعلنون حصيلة خسائرهم.