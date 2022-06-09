غزو أوكرانيا: استمرار معركة السيطرة على سيفيرودونيتسك ومحادثات بشأن الحبوب

غزو أوكرانيا: استمرار معركة السيطرة على سيفيرودونيتسك ومحادثات بشأن الحبوبمحادثة
أعلنت كييف الأربعاء أن القوات الروسية تسيطر إلى حد كبير الآن على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية بشرق أوكرانيا وسط معارك عنيفة متواصلة، بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تفاقم تأثير الحرب على العالم.
ومنذ سقوط مدينة ماريوبول الساحلية في 20 أيار/مايو، يركز الروس هجومهم على هذه المدينة الواقعة على الحدود الغربية لمنطقة لوغانسك التي تشكل مع دونيتسك منطقة دونباس التي يريدون السيطرة عليها.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "سيفيرودونيتسك لا تزال نقطة القتال الرئيسية في دونباس".
وأقر سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك التي تضم سيفيرودونيتسك بأنه ربما يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من المدينة مع تواصل القصف الروسي "على مدار 24 ساعة".
وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتان يفصل بينهما نهر هما آخر مدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوغانسك. وسيفتح سقوطهما الطريق للروس إلى مدينة كراماتورسك الكبيرة في منطقة دونيتسك.
وفيما تم إجلاء العديد من المدنيين من المدينتين، بقي الآلاف فيهما وغالبيتهم من المسنين مع أشخاص يعتنون بهم إضافة الى أشخاص لا يملكون القدرة للانتقال إلى مكان آخر.
وتسببت الحرب بنزوح حوالى 6,5 ملايين أوكراني من بلادهم وخلفت آلاف القتلى: ما لا يقل عن 4200 مدني، وفقا لآخر تقرير للأمم المتحدة مشيرا إلى أن الأرقام الفعلية "أعلى بكثير". كما تسببت بمقتل آلاف الجنود، رغم أن المتحاربين نادرا ما يعلنون حصيلة خسائرهم.
محادثات حول نقل الحبوب
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على العالم تزداد سوءا وقد أثرت على 1,6 مليار شخص.
وأضاف الأمين العام خلال تقديمه التقرير الثاني للأمم المتحدة حول تداعيات النزاع "إن تأثير الحرب على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل شامل وخطير ومتسارع".
وحذر أنه "بالنسبة إلى الناس في كل أنحاء العالم تهدد الحرب بإطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والبؤس مخلّفة فوضى اجتماعية واقتصادية".
وفيما تتهم موسكو الغربيين بالمسؤولية عن نقص الإمدادات بسبب العقوبات، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة لبحث إقامة "ممرات بحرية آمنة" تتيح استئناف نقل الحبوب عبر البحر الأسود.
فقد عرضت تركيا، بناءً على طلب من الأمم المتحدة، المساعدة لمرافقة هذه القوافل من الموانئ الأوكرانية، رغم وجود ألغام كُشف أن بعضها زُرع قريبًا من السواحل التركية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي "نحن جاهزون لضمان سلامة السفن التي تغادر الموانئ الأوكرانية ... بالتعاون مع زملائنا الأتراك".
واعتبر تشاوش أوغلو أن "خطة الأمم المتحدة منطقية وقابلة للتحقيق. على أوكرانيا وروسيا قبولها".