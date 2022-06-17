ما قصة المصري بهجت صابر الذي اعتقلته الشرطة الأمريكية خلال بث مباشر له في نيويورك؟

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة إلقاء القبض على المصري المقيم في الولايات المتحدة بهجت صبري في مدينة نيويورك.

وكان صبري المحسوب على تيار الإخوان المسلمين يقوم بعمل بث مباشر في أحد شوارع نيويورك قبل اعتقاله من قبل عدد من أفراد الشرطة الذين طالبوا منه إخلاء المكان والرحيل.

ورفض صبري الامتثال لأوامر الشرطة حيث طالبهم بتركه لحاله أو "اعتقاله إذا ما قام بشيء خاطئ" مشددا على وجوب احترام الشرطة لحقه في "حرية التعبير" متهما إياهم بالعمل لصالح "النظام الدكتاتوري" في مصر.

وذكر أحد رجال الشرطة أنه سيتم أخذ صابر "إلى المستشفى" دون ذكر سبب وراء ذلك.

وفي ظل رفض صابر للإمتثال للشرطة تم القبض عليه وحجز هاتفه وجهاز الميكروفون الذي كان يستخدمه لتسجيل البث المباشر، فيما قال صابر إن الشرطة تحرمه من حقه "في حرية التعبير".

ولم تذكر شرطة نيويورك سبب اعتقالها له لكن تقارير إعلامية تحدثت عن توجيه صابر لشتائم وكلمات نابية لمجموعة من المواطنين كانوا متواجدين قربه خلال بثه المباشر متهما إياهم بدعم "الدكتاتوريين الذين يدفعون لهم" في حين أشارت تقارير أخرى إلى قيامه بالتحرش بسيدات.

ويعرف عن بهجت صابر فيدوهاته المثيرة للجدل التي يوجه فيها انتقادا شديدا لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى انتقاده لعدد من الأنظمة العربية الأخرى.

ويقوم بعمل فيديوهات مباشرة على منصاته في وسائل التواصل الإجتماعي وقناته على اليوتيوب.

وتداول نشطاء على منصة تويتر مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة اعتقال صابر.