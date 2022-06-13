شاهد: عاصفة رملية جديدة تضرب بغداد وحالات اختناق بين السكان

استقبلت ردهات الطوارئ في المستشفيات الحكومية العراقية عددا من حالات الاختناق بين المواطنين، الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، بعد ما غطت سحب الغبار العاصمة بغداد في عاصفة ترابية هي العاشرة منذ منتصف نيسان/أبريل.

ازداد عدد المرات التي تضرب فيها العواصف الترابية العراق هذا العام، بسبب التغير المناخي وقلة هطول الأمطار والجفاف، وتؤدي هذه الموجات إلى حدوث حالات اختناق وانخفاض مستوى الرؤية إلى بضعة أمتار ما اضطر الحكومة العراقية في أكثر من مرة بتعطيل الدوام الرسمي وإغلاق المدارس وتوقف حركة الطيران.