بعد محاصرته من الأمن.. انتحار أردني قتل طالبة في حرم جامعة شمال عمّان

أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، الاثنين انتحار عدي خالد عبدالله حسان والذي أقدم الخميس على قتل طالبة في إحدى الجامعات الخاصة في الأردن، بعدما أطلق النار على نفسه لدى ملاحقته ومحاصرته من قبل رجال الأمن.

وقالت مديرية الأمن العام في بيان "توصل الأمن العام لمكان القاتل المدعو عدي حسان، وحاصر مزرعة اختبأ بها في منطقة بلعما (في محافظة المفرق شرق عمان)".

وأضافت مديرية الأمن أن: "القاتل رفض تسليم نفسه وهدد بالإنتحار قبل أن يطلق النار على نفسه" نقل إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

6 عيارات نارية في الرأس

وكان مقتل الطالبة إيمان ارشيد، والبالغة 21 عاما، في كلية التمريض في جامعة العلوم التطبيقية (شمال عمان) الخميس بستة عيارات نارية في الرأس أثار غضب الأردنيين خصوصا بسبب فرار القاتل.

وباشر الأمن العام حينها التحقيق ليتوصل لتحديد هوية القاتل وجرت ملاحقته على مدى الأيام الماضية.

وأشار بيان الأمن العام الى ان "القاتل خطط لجريمته واتبع اساليب مضللة ظنا منه أن باستطاعته الإفلات من العدالة".

ولم تعرف بعد أسباب ارتكابه الجريمة، التي جاءت بعد أيام من قتل شاب مصري طالبة طعنا أمام جامعتها بمدينة المنصورة في مصر إثر رفضها الارتباط به.

وتداول أردنيون في الايام الماضية هاشتاغ (#إعدام قاتل التطبيقية) عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمعاقبة القاتل، قبل أن يتناقلوا ليل الأحد صورا ومقطع فيديو حول انتحاره لدى محاصرته من قبل الأمن.

وقال والد الضحية إنه تم التعرف على جثة القاتل والتأكد من هويته.