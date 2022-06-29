مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة

قتل فلسطيني فجر الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات وقعت في جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت مصادر فلسطينية ومصور وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة فرانس برس، إن محمد مرعي (25 عاما) "أستشهد برصاصة في الصدر".

وشاهد مصور الوكالة جثة الشاب في المستشفى فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن مرعي "استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ... فجرا في المدينة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "عددا من المشتبه بهم ألقوا عبوات ناسفة على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين ردوا بإطلاق النار".

وأكد الجيش في بيانه، أن قواته وجهاز الأمن العام وحرس الحدود الإسرائيلي نفذوا خلال الليل "عمليات استباقية في عدد من المواقع" في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي الحادثة بعد أقل من أسبوع على مقتل فتى فلسطيني (16 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلود في شمال الضفة الغربية.

وكثفت القوات الإسرائيلية منذ نهاية شهر آذار/مارس عملياتها في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد سلسلة من الهجمات نفذها فلسطينيون وعرب إسرائيليون في إسرائيل والضفة الغربية قُتل فيها 19 شخصا.

وخلال عمليات الجيش الإسرائيلي هذه قُتل 48 فلسطينيا على الأقل وثلاثة مهاجمين من عرب إسرائيل بعضهم أعضاء في فصائل مسلحة، وكذلك مدنيون بينهم الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطي عملية في جنين.