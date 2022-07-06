شاهد: شركة السكك الحديدية في فرنسا تجدّد قطارات عفا عليها الزمن مخصصة للسفر ليلاً

في ورشة عمل تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية (SNCF)، بالقرب من محطة بيريغيو في جنوب فرنسا، يسابق العمال الزمن لتجديد مقصورات قطارات قديمة، متوقفة عن العمل، ووضعها في الخدمة مجدداً من أجل الرحلات الليلية.

ويقول ماتيو ميشو، مدير مركز بيريغيو وورشة التشغيل، إن على موظفيه تجديد 100 مقصورة ضمن جداول زمنية محددة، وإنه تمّ حتى الآن تجديد نصف العدد المطلوب. وكان مشروع إعادة تسيير القطارات الليلية في فرنسا انطلق منذ نهاية 2021 ولكن بأعداد محدودة حتى الآن.

ويضيف ميشو أن بعض العربات كانت غير صالحة أبداً للنقل، والعمل عليها كان كبيراً جداً. في بعض الحالات كانت عملية التجديد أقرب إلى عملية إعادة إنتاج شاملة، حيث طُليت المقصورات، كما تم تغيير النظام الكهربائي فيها، وتجهيزها بالإنترنت ونظام مكافحة الحرائق، وتغيير كل ما بداخلها "من الألف إلى الياء".

وكانت تلك القطارات المتروكة متآكلة إلى حدّ ما، وفي بعض الأحيان أجريت أعمال صيانة كبيرة لها، كالتلحيم. ولكن بما أنها كانت أيضاً تستخدم لتلبية احتياجات القطع الناقصة للقطارات العاملة، فإن قطعاً كثيرة كانت تنقصها.

ويقول جوليان بوليتو، أحد المهندسين المشرفين على المشروع، إن صيانة كل مقصورة تتطلب ما بين 2500 ساعة عمل و4000، وذلك يعتمد على إذا ما كانت مجهزة بمقاعد للسفر أو بأسرة، بما أنها مخصصة للسفر الليلي.