فرنسا تعيد عشرات القاصرين وعديد الأمهات من مخيمات في سوريا وفق وزارة الخارجية

أعادت فرنسا 35 قاصرا و16 والدة كانوا يعيشون في مخيّمات يحتجز فيها جهاديون في سوريا، منذ سقوط تنظيم داعش، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء في بيان.

وقالت الوزارة في بيان: "قامت فرنسا اليوم بإعادة 35 قاصرا فرنسيّا كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا إلى أراضيها. وتشمل هذه العملية أيضا إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها"، مشيرة إلى أن الوالدات سلّمن إلى السلطات القضائية، فيما سلّم القصّر إلى خدمات رعاية الأطفال.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي إن 306887 مدنيا، أي حوالي 1.5% من سكانها قبل الحرب قتلوا في سوريا، خلال النزاع المستمر هناك منذ مارس آذار 2011.