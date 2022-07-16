الغزو الروسي لأوكرانيا: صفارات الإنذار تدوي في كييف والروس يصعدون من ضرباتهم بعيدة المدى

الغزو الروسي لأوكرانيا: صفارات الإنذار تدوي في كييف والروس يصعدون من ضرباتهم بعيدة المدىمحادثة
أطلقت صفارات الإنذار فوق العاصمة الأوكرانية كييف صباح السبت، فيما زادت روسيا من قصفها الأراضي الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى في الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث قتل 34 شخصاً على الأقل وجرح العشرات بقصف روسي.
وضربت صواريخ روسية مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا في وقت متأخر من مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح. وبعد أنباء عن تعرض عدّة مخازن أسلحة روسية للدمار في منطقتي دونباس وخيرسون في الأسابيع الفائتة، حيث قيل إن الجيش الأوكراني يستهدف تلك المخازن براجمات هيمارس الأميركية، أمر وزير الدفاع الروسي السبت قواته بـ"توسيع العمليات" لحماية المناطق التي تسيطر على روسيا من القصف.
والخميس أدت ضربة روسية صاروخية، تمّت من على متن غواصة واستخدمت فيها صواريخ كاليبر، على مكتب للضباط في فينيتسيا، وسط أوكرانيا، إلى مقتل 23 شخصاً على الأقل. وقال الجيش الروسي الجمعة إنه استهدف اجتماعاً للقوات الجوية الأوكرانية.
غازبروم تطلب رسمياً من مجموعة سينمز أن تعيد لها محرك لخط أنابيب نورد ستريم 1
قال عملاق الطاقة الروسي، غازبروم، السبت، إنه طلب من مجموعة سيمنز الألمانية إعادة توربين (محرك) إلى روسيا، تم تصليحه في كندا، للضمان إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر سيل نورد ستريم 1.
وكانت غازبروم بدأت الإثنين الماضي عملية صيانة سنوية مخطط لها سابقاً لخط الأنابيب، فيما تنتظر بلدان أوروبية، أبرزها ألمانيا التي تعتمد بشدة على الغاز الروسي، لرؤية إذا ما كانت كندا ستعيد القطعة اللازمة إلى روسيا.
وكانت موسكو خفضت الإمدادت بنسبة 60 بالمئة سابقاً، ملقية اللوم على نقص القطعة اللازمة.
وعلى الرغم من العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، وافقت كندا على إعادة المحرك، الأمر الذي أثار سخط كييف.
وتقول غازبروم حالياً أن لا وثيقة رسمية لديها تؤكد أن سيمنز ستعيد المحرك لها.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اعتبر سابقاً أن روسيا تستخدم الطاقة كسلاح لابتزاز الغرب وإخضاعه.
مسؤول أمريكي: مسؤولون روس زاروا إيران لتفقد طائرات مُسيرة
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يوم السبت إن الولايات المتحدة تعتقد أن مسؤولين من روسيا زاروا مطاراً في إيران في الآونة الأخيرة لتفقد طائرات مُسيرة ذات قدرات هجومية.
وفي الأسبوع الماضي قالت الولايات المتحدة إن لديها معلومات تفيد بأن إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المُسيرة، من بينها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة، وإن طهران تستعد لتدريب القوات الروسية على استخدامها. ونفى وزير الخارجية الإيراني صحة هذه المعلومات.
وقال سوليفان في بيان "نجري تقييما لمعلومات بشأن تلقي وفد روسي رسمي عرضاً حول طائرات مُسيرة إيرانية ذات قدرات هجومية... على حد علمنا هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد روسي هذا المطار لحضور مثل هذا العرض".
وتضمن البيان صورا التقطتها أقمار صناعية في الثامن من يونيو-حزيران وتُظهر طائرات مُسيرة إيرانية "شاهدها وفد الحكومة الروسية في ذلك اليوم". وأضاف أنه تم عرض طائرات مماثلة في زيارة روسية ثانية للمطار في الخامس من يوليو-تموز.
أوكرانيا: مقتل شخصين في قصف روسي على بلدة نيكوبول
قالت خدمات الطوارئ وحاكم إقليم دنيبروبتروفسك إن شخصين قتلا في نيكوبول بجنوب أوكرانيا يوم السبت عندما تعرضت البلدة لقصف روسي عنيف.
وأضافت خدمات الطوارئ أن رجال الإنقاذ انتشلوا جثتي شخصين من تحت الأنقاض. وقال حاكم الإقليم فالنتين ريزنيشنكو إن روسيا أطلقت 53 صاروخاً من طراز غراد على البلدة.
شويغو يأمر القوات الروسية بمنع كييف من استهداف منطقة دونباس
أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجيش اليوم، السبت، برفع تأهبه لمنع الضربات على شرق أوكرانيا والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها القوات الروسية، بحسب ما جاء في بيان نشرته الوزارة.
وقال البيان إن "شويغو أعطى التوجيهات اللازمة لزيادة عمليات القوات المسلحة في مختلف المناطق من أجل منع نظام كييف من استهدف البنى التحتية والأماكن السكنية في دونباس والمناطق الأخرى بالصواريخ والمدفعية".
حاكم: مقتل ثلاثة في ضربة جوية روسية في منطقة خاركيف
قال حاكم منطقة خاركيف إن ضربة جوية روسية أصابت بلدة تشوهيف بشمال شرق أوكرانيا مساء الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة عمرها 70 عاما، وإصابة ثلاثة آخرين.
وأضاف الحاكم أوليغ سينهوبوف على تطبيق تلغرام أن الغارة ألحقت أضراراً بمجمع سكني ومدرسة ومتجر، ويجري رجال الإنقاذ حاليا عملية تفتيش للأنقاض.
إطلاق صواريخ روسية من محطة زابوريجيا للطاقة النووية (الشركة المشغلة للمحطة)
أعلن رئيس شركة "إنرغو أتوم" الأوكرانية المملوكة للدولة والمشغلة لمحطات الطاقة النووية الجمعة أن الجيش الروسي نشر قاذفات صواريخ في موقع محطة الطاقة النووية في زابوريجيا (جنوب) الخاضعة للسيطرة الروسية منذ بداية شهر آذار/مارس، وأنه يستخدمها خصوصاً لقصف منطقة نيكوبول.
وقال بيترو كوتين، رئيس "إنرغو أتوم" على تلغرام بعد مقابلة تلفزيونية على قناة "يونايتد نيوز" الأوكرانية "عمد المحتلون الروس إلى تركيب أنظمة إطلاق صواريخ على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوريجيا ويقصفون منطقة نيكوبول انطلاقاً من هناك".
وأضاف "الوضع (في محطة الطاقة) متوتر جداً والتوتر يتزايد يوما بعد آخر. المحتلون يجلبون أجهزتهم إلى هناك، بما في ذلك أنظمة صواريخ سبق أن استخدموها في القصف". وأشار إلى أن هناك ما يصل إلى 500 جندي روسي في موقع المحطة، مؤكدا أنهم "يسيطرون على الموقع".
وقال كوتين إن "معدات ثقيلة (دبابات وعربات مدرعة)... وشاحنات محملة أسلحة ومتفجرات لا تزال متوقفة في موقع المحطة"، معتبراً أن الضغط "غير كاف" لإجبارهم على المغادرة، ومنتقدا في شكل خاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعتبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تلعب لعبة سياسية تتأرجح بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف "لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكثير من الموظفين من روسيا"، متحدثا عن أن عددهم يبلغ نحو 100، وقائلا "حتى النائب الأول للمدير العام للوكالة رافاييل غروسي، (يتحدر) من روسيا".
واعتبر أن هذا السبب هو ما يفسر "موقفهم المتحفظ".
مسؤول: مقتل 3 وإصابة 15 في ضربات صاروخية على مدينة دنيبرو الأوكرانية
قال حاكم مدينة دنيبرو الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون في أعقاب هجوم صاروخي روسي على المدينة الجمعة.
وقال الحاكم فالنتين ريزنيتشنكو على صفحته على فيسبوك "أصابت الصواريخ مصنعاً وشارعاً مزدحماً بجواره... نحاول تقييم حجم الدمار".
وأضاف أن الجيش الأوكراني أسقط أربعة من ستة صواريخ أطلقت على المدينة والمنطقة في هجوم مسائي.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الروس أطلقوا صواريخ من طراز إكس-101 من طائرة استراتيجية من طراز توبوليف-95 إم إس في الجزء الشمالي من بحر قزوين. وأوضحت أن مدى الصواريخ بلغ 5500 كيلومتر وبسرعة 720 كيلومترا في الساعة.