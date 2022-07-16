الغزو الروسي لأوكرانيا: صفارات الإنذار تدوي في كييف والروس يصعدون من ضرباتهم بعيدة المدى

أطلقت صفارات الإنذار فوق العاصمة الأوكرانية كييف صباح السبت، فيما زادت روسيا من قصفها الأراضي الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى في الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث قتل 34 شخصاً على الأقل وجرح العشرات بقصف روسي.

وضربت صواريخ روسية مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا في وقت متأخر من مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح. وبعد أنباء عن تعرض عدّة مخازن أسلحة روسية للدمار في منطقتي دونباس وخيرسون في الأسابيع الفائتة، حيث قيل إن الجيش الأوكراني يستهدف تلك المخازن براجمات هيمارس الأميركية، أمر وزير الدفاع الروسي السبت قواته بـ"توسيع العمليات" لحماية المناطق التي تسيطر على روسيا من القصف.

والخميس أدت ضربة روسية صاروخية، تمّت من على متن غواصة واستخدمت فيها صواريخ كاليبر، على مكتب للضباط في فينيتسيا، وسط أوكرانيا، إلى مقتل 23 شخصاً على الأقل. وقال الجيش الروسي الجمعة إنه استهدف اجتماعاً للقوات الجوية الأوكرانية.