في يوم واحد.. ثلاث دول عربية تبرم اتفاقيات مع أكبر اقتصادات أوروبا لمدّها بالطاقة

منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا قبل نحو 5 أشهر، بدأت دول الاتحاد الأوروبي تستعد لقطع محتمل لإمدادات الغاز الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وأزمة غلاء المعيشة في الدول الـ 27، وكثفت جهودها لإيجاد بدائل عن هذا الغاز الذي يشكل 40% من حاجة التكتل. وعملت بروكسل على خطة طارئة لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية يتوقع الإعلان عن تفاصيلها في 20 يوليو/ تمّوز القادم.

فرنسا

في باريس، أعلنت الحكومة الفرنسية، أن حكومتي دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وقعتا يوم الاثنين اتفاقا استراتيجيا للتعاون في قطاع الطاقة.

وأكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قبل توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين البلدين، دعم أبوظبي لأمن الطاقة في فرنسا والعالم، وذلك خلال أوّل زيارة دولة للزعيم الخليجي إلى الخارج منذ توليه منصبه.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، عقد الرئيسان جلسة مباحثات "تناولت الفرص الواعدة لتطوير التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف الجوانب ومجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية".

ألمانيا

في ألمانيا، قال المستشار الألماني أولاف شولتس بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد الإثنين، إن بلاده ومصر اتفقتا على التعاون في بناء اقتصاد الهيدروجين في إطار جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة للحد من اعتمادها الحالي على الغاز الروسي.

وأضاف شولتس في مؤتمر صحفي مع السيسي "من أجل تحول الصناعة في دول مثل ألمانيا، ستكون الكهرباء والهيدروجين من المصادر المهمة".

وتابع "سيتم استيراد الكثير من هذا الهيدروجين"، واصفا حاجة ألمانيا إلى واردات الغاز بأنها "فرصة كبيرة جداً" لدول أخرى.

ومضى قائلاً "شيء واحد علينا تعلمه من هذه الأزمة هو أهمية التنوع. لا يجب أن تعتمد على شريك واحد ولكن يجب أن يكون لديك شركاء كثيرين مناسبين".

إيطاليا

في إيطاليا، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن شركة سوناطراك الحكومية للطاقة ستوقع الثلاثاء عقداً لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة أربعة مليارات دولار مع إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية وأوكسيدنتال.

وأشاد تبون، متحدثاً خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي للجزائر، بما سماه العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. من جهته، أكد دراغي أنّ إمدادات الغاز من الجزائر لإيطاليا ستزيد في السنوات المقبلة.

وأضاف دراغي في تصريحات من الجزائر العاصمة، أن إيطاليا "شريك محظوظ" للجزائر وإن البلدين يتعاونان كذلك في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

فون دير لايين في أذربيجان

خلال زيارة إلى أذربيجان، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن توقيع اتفاق مع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز، لمضاعفة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الأذربيجاني "خلال بضعة أعوام".

وكتبت فون دير لايين في تغريدة "الاتحاد الأوروبي يتحوّل إلى مورّدي طاقة أكثر موثوقية. أنا اليوم في أذربيجان لتوقيع اتفاق جديد. هدفنا مضاعفة عمليات تسليم الغاز الأذربيجاني إلى الاتحاد الأوروبي خلال بضعة أعوام. (هذا البلد) سيصبح شريكاً أساسياً لأمن الإمدادات وعلى طريق الحياد المناخي".

وقطعت روسيا أو خفضت الغاز الطبيعي، الذي يحافظ على استمرار قطاع الصناعة ويولد الكهرباء ويدفئ المنازل في الشتاء، عن عشرات الدول الأوروبية. كمل تم إغلاق خط أنابيب غاز رئيسي أيضًا للصيانة المجدولة الأسبوع الماضي. وتزداد المخاوف من تعليق التدفقات الغازية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بين روسيا وألمانيا.