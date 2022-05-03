رئيس الوزراء الإيطالي يدعو إلى إعادة النظر في مبدأ "الإجماع" الذي "يعيق" بعض قرارات التكتّل الدولية

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة أن يتم إجراء إصلاح شامل لمعاهدات الاتحاد الأوروبي حتى يتمكن من تحقيق طموحات المشروع الأوروبي. وقال ماريو دراغي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: " يجب على الاتحاد الأوروبي إصلاح نفسه حتى يتمكن المشروع الأوروبي من الاستجابة للتحديات الحالية"

وطالب دراغي من الدول الأعضاء "النظر في إجراء إصلاح شامل للمعاهدات للسماح للمشروع المشترك بامتلاك أسلحة سياسية تمكن التكتل من التأثير على الساحة الدولية" حسب قوله. وأضاف "إذا كان هذا يتطلب فتح طريق يؤدي إلى مراجعة المعاهدات، فيجب تبنيها بشجاعة وثقة" .

يستهدف ماريو دراغي على وجه الخصوص مبدأ " الإجماع" الذي يقضي بضرورة أن يتفق الدول الأعضاء جمعهم في الاتحاد الأوروبي في مسائل تتعلق بالسياسة الدولية، ويعتبر الإجراء بمثابة "عائق" في أحايين كثيرة يعمل على "تأخير" اتخاذ القرارات نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

المجر تغرد "خارج السرب"

في الوقت الذي يعمل الاتحاد على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا. قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الحزمة الجديدة من العقوبات تستهدف فصل المزيد من البنوك الروسية عن نظام سويفت المالي العالمي والتعامل مع واردات النفط.

لكن القرار قد يواجه تحديات، إذ قالت المجر إنها لن تصوت على تدابير الاتحاد الأوروبي التي تهدد أمن إمداداتها من النفط أو الغاز، في إشارة لاعتمادها على الواردات من روسيا.

وكانت المجر من بين الدول الأوروبية القلائل التي رضخت لمطالب موسكو بالدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي. وبعد اجتماع طارئ جمع وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي أمس، قالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، إن الدفع بالعملة الروسية من شأنه أن يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي

وقال ماريو دراغي: "لا يكفي دعم العقوبات وحسب بقدر ما يجب أن نعمل بسرعة حتى لا نعتمد على الغاز الروسي. نحن نفعل ذلك وسنواصل القيام بذلك من أجل ترجمته على أرض الواقع".

نائب في البرلمان الأوروبي: الاتحاد سيكون أكثر فعالية إذا لم يكن مبدأ "الإجماع" مطلوبًا

يعتقد بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أن الاتحاد سيكون أكثر فعالية إذا لم يكن مبدأ "الإجماع" مطلوبًا بين الدول الأعضاء. وفي هذا الصدد، يقول النائب في البرلمان الأوروبي، الألماني سيرغي لاغودينسكي " الاعتماد على شخص مثل فيكتور أوربان، وهو حليف لروسيا، ولا يوافق على جميع الإجراءات فضلا عن كونه مسببا لمشاكل أخرى للاتحاد الأوروبي، منها ما يرتبط بالقيم الديمقراطية، فإن هذا يضع بالفعل" الاتحاد الأوروبي في موقف صعب للغاية "

يعود آخر إصلاح عميق للاتفاقيات المؤسسة للاتحاد الأوروبي، إلى عام 2007 وتم ذلك من خلال التوقيع على معاهدة لشبونة، عبر إجراءات تعديلية طالت معاهدة ماسترخت أساسا.

رئيس وزراء إيطاليا يدعو أوروبا لتبني قرارات "قوية وعاجلة" بشأن تكاليف الطاقة

وفي شأن منفصل، دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى التصرف حيال ارتفاع تكاليف الطاقة، قائلا إن هناك حاجة إلى "حلول هيكلية". وقال دراغي في كلمته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "ستكون تكلفة الطاقة محور الاجتماع القادم للمجلس الأوروبي". وأضاف "نحتاج قرارات عاجلة وقوية"، مشيرا إلى أنه يتعين على التكتل الأوروبي تبني مخططات التعافي من جائحة كوفيد-19 وتبعات الأزمة الأوكرانية وارتفاع تكاليف الطاقة.