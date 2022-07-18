الولايات المتحدة تبسط عملية التقديم للحصول على تأشيرة هجرة خاصة من أفغانستان

ذكر بيان أصدرته وزارة الأمن الداخلي يوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستعمل على تبسيط عملية التقديم للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة من أفغانستان إذ سيحتاج المتقدمون إلى تقديم نموذج واحد فقط.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في بيان مشترك، إن المتقدمين الجدد، بدءا من الأسبوع الجاري، لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم التماس منفصل للحصول على وضع المهاجرين الخاص.

وأضافا "هذه العملية المبسطة الجديدة، والتي هي جزء من جهودنا المستمرة لجعل البرنامج أكثر كفاءة، ستساعد في إزالة المعوقات أمام المتقدمين وتقليل فترات التقديم".

ومع انسحاب الجيش الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، قرر عشرات الآلاف من الأفغان الخائفين من الاضطهاد الفرار من البلاد بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة، وتمكن سعداء الحظ منهم من اقتناص أماكن على الطائرات المغادرة.

وانهارت الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة مع سحب واشنطن وحلفائها القوات بعد 20 عاما على الإطاحة بطالبان في الأسابيع التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة والتي اتهمت واشنطن فيها تنظيم القاعدة. ووجد قادة التنظيم ملاذا آمنا في أفغانستان تحت حكم طالبان.

وبدأت طالبان أيضا تحول تركيزها عن الانتصار العسكري الذي مكنها من السيطرة على المقار الحكومية والقصر الرئاسي والبرلمان إلى كيفية إدارة البلاد التي تواجه أزمات متعددة.