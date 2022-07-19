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بلجيكا

الاتحاد الأوروبي يخفف العقوبات على بنوك روسيا لتسهيل تجارة الغذاء

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخاطب مؤتمرًا إعلاميًا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، 19 يوليو، 2022
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تخاطب مؤتمرًا إعلاميًا في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الثلاثاء، 19 يوليو، 2022   -   حقوق النشر  AP Photo

أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا يوم الأربعاء بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية والتي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.

وتأتي الخطوة وسط انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة والتي قد تكون فاقمت النقص الناتج بالأساس عن غزو روسيا أوكرانيا وحصارها موانئها على البحر الأسود.

وذكرت الوثيقة أنه بموجب التعديل المتوقع أن يقره مبعوثو الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء سيتمكن الاتحاد من فك تجميد موارد اقتصادية مملوكة لأكبر البنوك الروسية وهي في.تي.بي وسوفكومبنك ونوفيكومبنك وأوتكريتي بنك وبرومسفياز بنك وبنك روسيا.

وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لرويترز إن عقوبات جديدة ستفرض يوم الأربعاء تشمل سبيربنك أكبر بنوك روسيا الذي ستجمد أصوله باستثناء تلك المطلوبة لتجارة الغذاء.

وقال مسؤول إنه بموجب تعديل العقوبات السابقة يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسهيل صادرات الغذاء من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن التعامل معها على الرغم من أن الإجراءات تستثني بشكل واضح صادرات الغذاء.

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وينفي الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن تكون عقوباته قد أضرت بتجارة الغذاء.