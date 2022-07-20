رئيس الوزراء الإيطالي يعلن شروطه أمام مجلس الشيوخ للبقاء في منصبه

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الأربعاء، ان الدعم الشعبي والعفوي لحكومته "غير مسبوق ويستحيل تجاهله"، في إشارة إلى إعادة النظر باستقالته، بعد أن حجبت حركة 5 نجوم الشعبوية دعم ثقة الحكومة.

وأضاف دراغي إنه تأثر شخصياً بالنداءات العفوية من المواطنيين الإيطاليين الذين حثوه على البقاء مستشهداً على وجه الخصوص برؤساء البلديات و"أبطال الوباء" العاملين في القطاع الطبي.

وقال دراغي أمام مجلس الشيوخ: " تحقيق الاستقرار يتطلب منا جميعًا أن نقرر ما إذا كان من الممكن إعادة تهيئة الظروف التي يمكن للحكومة أن تحكم فيها".

ودعا دراغي إلى عملية "إعادة بناء" لـ"ميثاق الثقة" بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم من أجل إنقاذ الحكومة التي تواجه أزمة من جراء انسحاب حركة "خمس نجوم" الأسبوع الماضي.

وأكد دراغي أن "الحل الوحيد، إذا كنا لا نزال نريد البقاء معا، يكمن في إعادة بناء هذا الميثاق من أساساته، بشجاعة وتفان ومصداقية"، مضيفا "هذا ما يطالب به الإيطاليون".

وخلال هذه الكلمة التي سيعقبها عصرا تصويت على الثقة، بدا دراغي حازما مع الأحزاب السياسية بقوله "إيطاليا ليست بحاجة إلى ثقة صورية تختفي أمام تدابير صعبة يتعيّن اتّخاذها".

وهو وجّه سؤال مباشرا إلى الأحزاب والبرلمانيين قائلا "هل أنتم مستعدون لإعادة بناء هذا الميثاق؟ هل أنتم مستعدون للتأكيد على هذا الجهد الذي بذلتموه في الأشهر الأولى والذي ضعف لاحقا؟".

وأكد دراغي أن "كل الإيطاليين" يريدون "إجابة على هذا السؤال".

الأولويات القصوى للبرلمان الإيطالي

كما أعلن دراغي الأولويات القصوى للبرلمان لإعادة تشكيل الإئتلاف الحكومي "من القمة" وضمان الأغلبية اللازمة للحكومة للعمل بكفاءة وأدرج اقتراحات اقتصادية للتعافي من الوباء وإصلاحات قضائية.

وتفيد استطلاعات الرأي أن غالبية الإيطاليين يتمنّون بقاء "سوبر ماريو" على رأس ائتلاف الوحدة الوطنية الموسع والذي يضم أطيافا تراوح من اليسار وصولا إلى اليمين المتطرف.

وشدد دراغي على أن "إيطاليا قوية بوحدتها"، مضيفا أن التحديات المحلية من إنعاش اقتصادي ومكافحة التضخم وإيجاد وظائف، والخارجية من تحقيق الاستقلالية على صعيد الطاقة والحرب في أوكرانيا، التي تواجهها إيطاليا والاتحاد الأوروبي "تتطلب حكومة تكون حقا قوية ومتضامنة وبرلمانا يواكبها عن قناعة".

ووجّه دراغي رسالة إلى حركة "خمس نجوم" التي تدافع بشراسة عن مدخول الحد الأدنى المعمم الذي يريد اليمين إلغاءه، معتبرا أنه "مهم للحد من الفقر" و"يمكن تحسينه".

كذلك تطرّق إلى تدبير آخر تعتبره الحركة أساسيا وهو الحد الأدنى للأجور قائلا "علينا المضي قدما في هذا الاتجاه".

ومن المقرر إجراء تصويت على الثقة في مجلسي البرلمان، بدءا بمجلس الشيوخ الأربعاء ومن ثم في مجلس النواب الخميس بما يتيح توضيح الصورة بعد الأزمة التي نجمت عن انسحاب حركة "خمس نجوم" خلال تصويت مفصلي في مجلس الشيوخ.

وطالب زعيم "خمس نجوم" جوزيبي كونتي الذي خلفه دراغي في رئاسة الحكومة بأخذ أولويات الحركة في الاعتبار، خصوصا تحديد حد أدنى للأجور.

تعافي الاقتصاد الإيطالي بعد الوباء

عين الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، دراغي في عام 2021 لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تجمع أحزابًا من اليمين واليسار وحزب خمسة نجوم بهدف إنعاش الاقتصاد وسن الإصلاحات الموجبة لرد حوالي 200 مليار يورو تم تقديمها من الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي.

ويدعم الحزب الديمقراطي، الذي يستحوذ على حوالي 22٪ وشريك رئيسي في الائتلاف بقاء دراغي، بينما يرغب اليمينيون بانتخابات مبكرة.

تعاني إيطاليا من تداعيات الحرب على أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الوقود.