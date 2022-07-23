قصف روسي صاروخي على الميناء الرئيس لتصدير الحبوب في أوديسا.. وكييف تحمل موسكو المسؤولية الكاملة

قال حاكم إقليم كيروهوفراد بوسط أوكرانيا إن قوات روسية أطلقت 13 صاروخا وأصابت مطارا عسكريا وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم يوم السبت، مما أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وكتب الحاكم أندريه رايكوفيتش على تيليجرام أن فرق الإنقاذ تعمل في المواقع المتضررة وأن الكهرباء انقطعت عن منطقة صغيرة في كروبيفنيتسكي عاصمة الإقليم نتيجة القصف الروسي.

وفي سياق متصل رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن الأمم المتحدة مسؤولة عن احترام الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية والذي وقع في وقت سابق في اسطنبول.

وقال زيلينسكي في كلمته المصورة اليومية "الجميع يعلم أن روسيا يمكن أن تمارس استفزازات وتحاول تشويه صدقية الجهود الأوكرانية والدولية. لكننا نثق بالأمم المتحدة. مسؤوليتهم الآن أن يضمنوا احترام الاتفاق".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار تشمل خصوصا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس".

بذلك تكون واشنطن زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة.

وتشمل الشحنة الجديدة أيضا ما يصل إلى 580 مسيرة هجومية من طراز "فينيكس غوست" وفق ما أورد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية.