قصف روسي صاروخي على الميناء الرئيس لتصدير الحبوب في أوديسا.. وكييف تحمل موسكو المسؤولية الكاملة

قصف روسي صاروخي على الميناء الرئيس لتصدير الحبوب في أوديسا.. وكييف تحمل موسكو المسؤولية الكاملةمحادثة
قال حاكم إقليم كيروهوفراد بوسط أوكرانيا إن قوات روسية أطلقت 13 صاروخا وأصابت مطارا عسكريا وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم يوم السبت، مما أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.
وكتب الحاكم أندريه رايكوفيتش على تيليجرام أن فرق الإنقاذ تعمل في المواقع المتضررة وأن الكهرباء انقطعت عن منطقة صغيرة في كروبيفنيتسكي عاصمة الإقليم نتيجة القصف الروسي.
وفي سياق متصل رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن الأمم المتحدة مسؤولة عن احترام الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية والذي وقع في وقت سابق في اسطنبول.
وقال زيلينسكي في كلمته المصورة اليومية "الجميع يعلم أن روسيا يمكن أن تمارس استفزازات وتحاول تشويه صدقية الجهود الأوكرانية والدولية. لكننا نثق بالأمم المتحدة. مسؤوليتهم الآن أن يضمنوا احترام الاتفاق".
هذا وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار تشمل خصوصا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس".
بذلك تكون واشنطن زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة.
وتشمل الشحنة الجديدة أيضا ما يصل إلى 580 مسيرة هجومية من طراز "فينيكس غوست" وفق ما أورد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية.
الأمين العام للأمم المتحدة "يدين بلا لبس" الهجوم على ميناء أوديسا الأوكراني
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه "يدين بشكل لا لبس فيه" الهجمات الصاروخية السبت على ميناء أوديسا الأوكراني، الذي يعدّ اساسياً لتنفيذ الاتفاق حول استنئاف تصدير الحبوب، الذي جرى التوقيع عليه في اليوم السابق في اسطنبول.
وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن "الأمين العام يدين بشكل لا لبس فيه الضربات التي أفيد عنها اليوم على ميناء أوديسا الأوكراني". وأضاف أنه "لا بد من التنفيذ الكامل (للاتفاق) من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا".
استمرار تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا.. آخرها بقيمة 270 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار تشمل خصوصا أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز "هيمارس".
بذلك تكون واشنطن زودت كييف ما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة.
وتشمل الشحنة الجديدة أيضا ما يصل إلى 580 مسيرة هجومية من طراز "فينيكس غوست" وفق ما أورد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية.
وقال كيربي إن روسيا "شنت قصفا فتاكا في كل أنحاء البلاد وضربت مراكز تجارية ومباني سكنية فقتلت مدنيين أوكرانيين أبرياء".
وأضاف "حيال هذه الفظائع، قال الرئيس بوضوح إننا سنواصل دعم الحكومة الأوكرانية وشعبها ما دام ذلك ضروريا".
وتستطيع مدافع هيمارس المتحركة إطلاق صواريخ يوجهها نظام "جي بي اس" لتحديد المواقع ويبلغ مداها ثمانين كلم، ما يتيح لأوكرانيا بلوغ أهداف روسية لم تكن سابقا في متناول قواتها.
ولفت كيربي إلى أن واشنطن ستقدم أيضا 36 ألف قذيفة مدفعية إضافية وأربعة مراكز قيادة مدرعة.
والثلاثاء، طلب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف من الدول الغربية تقديم مزيد من منظومات المدفعية الدقيقة، موضحا أن بلاده ستحتاج إلى "ما لا يقل عن مئة" منظومة هيمارس لتتمكن من شن هجوم مضاد يمتاز بالفاعلية.
أوربان يدعو إلى استراتيجية أوروبية جديدة حول أوكرانيا
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم السبت إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى استراتيجية جديدة بشأن الحرب في أوكرانيا لأن العقوبات المفروضة على موسكو لم تنجح.
وأضاف أوربان في كلمة ألقاها في رومانيا إن الاستراتيجية يجب أن تهدف إلى السلام بدلا من كسب الحرب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا الأساسي في اتفاق تصدير الحبوب
أعلنت أوكرانيا السبت أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.
وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن "العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر". وأضاف "أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء".
حاكم: 13 صاروخا روسيا سقطت على إقليم كيروهوفراد في وسط أوكرانيا
قال حاكم إقليم كيروهوفراد بوسط أوكرانيا إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما أصاب 13 صاروخا روسيا مطارا عسكريا وبنية تحتية للسكك الحديدية في الإقليم يوم السبت.
وأضاف الحاكم أندريه رايكوفيتش في تصريحات تلفزيونية أن من بين القتلى اثنين من حراس الأمن في محطة كهرباء فرعية. وقال إن جنديا قتل أيضا في القصف فيما أصيب تسعة آخرون.
وتابع رايكوفيتش أن الضربات تسببت في تعطيل شبكة الكهرباء وانقطاع التيار عن أحد أحياء كروبيفنيتسكي عاصمة الإقليم.
المملكة المتحدة: أوكرانيا تواصل هجومها على روسيا في خيرسون
قالت المخابرات العسكرية البريطانية يوم السبت إن قتالا عنيفا اندلع في آخر 48 ساعة إذ واصلت القوات الأوكرانية هجومها على روسيا في إقليم خيرسون غربي نهر دنيبرو.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تستخدم نيران المدفعية على طول نهر إنجوليتس، أحد روافد نهر دنيبرو.
وقالت الوزارة في تحديث استخباراتي "خطوط إمداد القوات الروسية غربي النهر معرضة بشكل متزايد للخطر".
وأضافت أن الضربات الأوكرانية الإضافية تسببت في مزيد من الأضرار لجسر أنتونيفسكي الرئيسي، على الرغم من أن روسيا أجرت إصلاحات مؤقتة.
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بنحو 10 مليارات دولار
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار بعد توقيع اتفاق مع روسيا لإنهاء حصار صادراتها الزراعية وإن لديها فرصة أيضا لبيع المحصول الحالي.
وتابع زيلينسكي في كلمة ألقاها في وقت متأخر ليل الجمعة "هذا دليل آخر على أن أوكرانيا تستطيع الصمود في الحرب".
وأضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي بعد التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بأنه مهم.
زيلينسكي: ضمان تطبيق الاتفاق حول تصدير الحبوب مسؤولية الأمم المتحدة
رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن الأمم المتحدة مسؤولة عن احترام الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية والذي وقع في وقت سابق في اسطنبول.
وقال زيلينسكي في كلمته المصورة اليومية "الجميع يعلم أن روسيا يمكن أن تمارس استفزازات وتحاول تشويه صدقية الجهود الأوكرانية والدولية. لكننا نثق بالأمم المتحدة. مسؤوليتهم الآن أن يضمنوا احترام الاتفاق".
وأكد زيلينسكي أن بلاده لديها شحنات حبوب جاهزة للبيع قيمتها نحو عشرة مليارات دولار وأن لديها فرصة أيضا لبيع المحصول الحالي. وتابع قائلاً: "هذا دليل آخر على أن أوكرانيا تستطيع الصمود في الحرب".
وأضاف أنه سيتم تصدير نحو 20 مليون طن من محصول العام الماضي بعد التوصل إلى الاتفاق الذي وصفه بأنه مهم.
زيلينسكي: لا وقف لإطلاق النار مع روسيا قبل استعادة الأرض المحتلة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية الجمعة إن وقفاً لإطلاق النار مع روسيا دون استعادة الأراضي التي تسيطر عليها موسكو لن يكون من شأنه إلا إطالة أمد الحرب.