طعنها حتى الموت وهي حامل.. اليوتيوبر دانا العتيبي تُقتل على يد زوجها السابق في هاواي

تصدرت اليوتيوبر دانا العتيبي الترند في العالم العربي بعد انتشار أخبار عن تعرضها للقتل، الإثنين، على يد زوجها السابق براينت تيخادا كاستيلو الذي قام بتسديد عدة طعنات لها حتى الموت في ولاية هاواي الأمريكية.

وأفادت مصادر إعلامية أن العتيبي كانت حاملا في الشهر الثالث عندما تعرضت للقتل بعد شجار وقع بينها وبين زوجها قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت، مشيرة إلى أن الزوج كان جنديا في مشاة في البحرية الأمريكية.

وذكرت شرطة الولاية أن مرتكب الجريمة حاول إنهاء حياته بعد قتل زوجته السابقة وأنه في حالة خطيرة الآن. وأضافت أنه نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو قيد الاحتجاز.

وقالت دينا ثومس، من قسم جرائم القتل في قسم التحقيقات الجنائية بشرطة هونولولو، إن الشهود حاولوا مساعدة دانا العتيبي وهم من أبلغوا عن الواقعة بعد أن لاحظوا رجلاً يقف فوق امرأة، ويطعنها عدة مرات.

وأضافت ثومس أن "الضحية والجاني كانا يعانيان من مشكلات زوجية في الآونة الأخيرة. وعند وقوع الحادث، كانا يتشاجران قبل أن يطعنها عدة مرات الأمر الذي تسبب في جروحها القاتلة".

تعتبر دانا العتيبي واحدة من أشهر المؤثرات العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على تويتر وسناب شات.

وقد تضاربت الأخبار حول الجنسية الحقيقية لليوتيوبر بين السعودية والمغربية، وقام نشطاء مغاربة برفع هاشتاغ “دانا العتيبي سعودية و ليست مغربية” على منصة تويتر، موضحين أنها ولدت لأب مغربي وأم كولومبية، فيما رد سعوديون على هاشتاغ معارض.