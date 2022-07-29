بكين تتهم واشنطن بازدواجية المعايير في ملفي أوكرانيا وتايوان

اتهمت الصين الولايات المتحدة بازدواجية المعايير في الأمم المتحدة اليوم الجمعة بسبب تحديها لسيادة بكين على تايوان رغم تأكيدها على مبدأ السيادة لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.

وبعد يوم من تحذير الزعيم الصيني شي جين بينغ للرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية من اللعب بالنار في مسألة تايوان، عزز نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، هذه الرسالة خلال اجتماع حول أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وفي إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة دون أن يذكرها بالاسم قال تشانغ "في الوقت الذي تشدد فيه بعض الدول مراراً وتكراراً على مبدأ السيادة في قضية أوكرانيا، فإنها تتحدى باستمرار سيادة الصين على تايوان، بل إنها تتعمد إثارة التوتر في مضيق تايوان".

وتقول روسيا إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" لتخليص إوكرانيا من القوميين الخطرين، لكن كييف والغرب يقولون إنها حرب عدوانية غير مبررة.

وقال تشانغ إنه لا ينبغي الاستهانة بتصميم الصين على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها. وأضاف "أتمنى أن ترى الدولة المعنية ذلك بوضوح وألا تلعب بالنار".

أميركياً وفي الجهة المقابلة، أمل وزير الخارجية الأميركي الجمعة أن تتمكن الولايات المتحدة والصين من أن تديرا "بحكمة" خلافاتهما في شأن المسألة التايوانيو، في وقت تصاعد التوتر على خلفية زيارة قد تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة.

ولم يعلّق بلينكن مباشرة على زيارة بيلوسي المحتملة، لكنه قال إن بايدن قد أوضح الخميس، في اتصال مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أن الولايات المتحدة "تُعارض بشدّة أي جهود أحادية الجانب" لتغيير الوضع الراهن في تايوان.

وتابع "لدينا خلافات عديدة بشأن تايوان، لكن خلال أربعين عاماً ونيّف، تمكنا من إدارة هذه الخلافات وفعلنا ذلك بطريقة حافظنا عبرها على السلام والاستقرار وسمحت لشعب تايوان بالازدهار"، في إشارة إلى الفترة التي مرّت منذ أن نقلت الولايات المتحدة الاعتراف من تايبيه إلى بكين.

وأضاف "سيكون مهماً، في إطار مسؤولياتنا المشتركة، أن نواصل إدارة هذا الأمر بطريقة حكيمة لا تؤدّي إلى نزاع محتم وتُبقي سُبل التواصل بشأن ذلك مفتوحة".

ولا تبدو إدارة بايدن مرتاحة بشأن زيارة بيلوسي إلى تايوان، خوفاً من أن ترى بكين فيها استفزازاً لها. من جهتها، لم تعلّق بيلوسي العضو في حزب بايدن الديموقراطي الذي لطالما انتقد بكين، على تفاصيل الزيارة، لكنها قالت إنها لا تؤيّد استقلال تايوان.