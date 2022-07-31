القبض على إيطالي بعد انتشار فيديو وهو يضرب مهاجرا إفريقيا حتى الموت أمام المارة

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على رجل إيطالي على صلة بقتل بائع نيجيري قام المارة بتصوير طريقة قتله بوحشية، في أحد شوارع بلدة ساحلية مزدحمة دون أن يحاول أحد التدخل.

انتشرت لقطات فيديو للهجوم على نطاق واسع على المواقع الإخبارية الإيطالية ووسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار موجة من الغضب، خاصة مع دخول إيطاليا حملة انتخابية برلمانية جعل فيها الائتلاف اليميني الهجرة مشكلة بالفعل.

وكتب إنريكو ليتا، رئيس الوزراء السابق ورئيس الحزب الديموقراطي اليساري، على تويتر يوم السبت، معلقا على مقتل البائع الذي توفي يوم الجمعة: "مقتل أليكا أوغورشوكو أمر يثير الفزع". " انتشار اللامبالاة. لا يمكن أن يكون هناك مبرر ".

كما أعرب زعيم الجناح اليميني ماتيو سالفيني، الذي وضع الأمن بندًا في حملته الانتخابية، عن غضبه إزاء الوفاة، قائلاً: "الأمن ليس له لون ... يجب أن يعود إلى كونه حقًا".

وقالت الشرطة إن أوغورشوكو، 39 عاما، كان يبيع البضائع يوم الجمعة في الشارع الرئيسي في تشيفيتانوفا ماركي، وهي بلدة شاطئية على البحر الأدرياتيكي، عندما هاجمه رجل.

وقال محقق الشرطة ماتيو لوكوني في مؤتمر صحفي إن "المعتدي طارد الضحية وضربه أولا بعكاز. وأسقطه أرضا وضربه بشكل متكرر بيديه مما تسبب بوفاته."

وقال لوكوني في وقت لاحق لقناة الإخبارية الإيطالية Sky TG24 إن المارة اتصلوا بالشرطة، التي استجابت بدورها لكن المشتبه به كان قد هرب. سيحدد تشريح الجثة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن ضربات أو اختناق أو سبب آخر.

استخدمت الشرطة كاميرات المراقبة في الشوارع لتتبع تحركات المهاجم واعتقلت رجلاً يُدعى فيليبو كلاوديو جوزيبي فيرلازو، 32 عامًا. للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وسرقة بزعم أخذ هاتف الضحية.

قال لوكوني إن المهاجم ثار غضبه عندما ألح البائع من أجل الحصول على المال. أفراد الشرطة الذين كانوا يستجوبون الشهود ويشاهدون مقاطع فيديو للهجوم. قالوا إن المشتبه به لم يدل بأي تصريح.

قال دانيال أمانزا، الذي يدير جمعية ACSIM للمهاجرين في منطقة ماركي، إن أوغورشوكو، الذي كان متزوجًا ولديه طفلان، لجأ إلى بيع البضائع في الشارع بعد حادث سيارة أفقده وظيفته بسبب الإصابة.

أعطى أمانزا رواية مختلفة لما حدث، حيث قال إن المهاجم غضب عندما قال أوغورشوكو لرفيقة الرجل "إنها جميلة."

قال أمانزا: "لقد قتله هذا الإطراء".

"يضيف أمانزا "الحقيقة المأساوية هي أنه كان هناك الكثير من الناس في الجوار. لقد صوروا، قائلين توقف، لكن لم يتحرك أحد لفصلهم.

للمدينة تاريخ من الهجمات ضد المهاجرين

كان ماشيراتا موقعًا لإطلاق نار استهدف مهاجرين أفارقة أسفر عن إصابة ستة أشخاص في عام 2018. وحُكم على لوكا ترايني، البالغ من العمر 31 عامًا، بالسجن 12 عامًا لإطلاق النار، وهو ما أكدت أعلى محكمة في إيطاليا أنه يعتبر جريمة كراهية.

التقى عمدة تشيفيتانوفا ماركي، فابريزيو سيارابيكا، بأفراد من الجالية النيجيرية بعد أن تظاهر المئات يوم السبت. وقال لشبكة سكاي "إدانتي ليس فقط (للجريمة) ولكن أيضا للامبالاة". "هذا شيء صدم المواطنين".

دعا رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي القادة السياسيين إلى "استغلال" الهجوم. وقال على وسائل التواصل الاجتماعي "أشعر بالرعب من هذا المناخ الانتخابي. جريمة قتل أخرى بطريقة وحشية وعنصرية، بينما كان المارة يصورون دون أن يتوقف المعتدي. وبدلاً من التفكير فيما أصبحنا عليه، يتجادل السياسيون."