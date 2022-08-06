شاهد: توقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة عن العمل جراء نقص الوقود

توقفت محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة عن العمل السبت بعد نفاد الوقود، وفق ما أفاد ناطق باسم شركة الكهرباء، بعد خمسة أيام من إغلاق إسرائيل معبرا مع الجيب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم شركة الكهرباء محمد ثابت لوكالة فرانس برس "توقفت محطة توليد الكهرباء في غزة بسبب نقص في الوقود وسينقطع التيار الكهربائي 16 ساعة".

وأوضح ثابت أن شركة توزيع الكهرباء ستعمد إلى "خطة طوارئ قاسية لتوفير أربع ساعات وصل للتيار الكهربائي كل 24 ساعة" مبينا أن "الوضع صعب جدا وأن توقف المحطة سينعكس سلبا بشكل كارثي على كل مناحي الحياة".

ويحتاج قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 15 عاما ما بين 500 إلى 550 ميغاواطا، إذ توفر المحطة وهي الوحيدة في القطاع نحو 60 ميغاواطا، وتوفر شركات إسرائيلية للطاقة نحو 120 ميغاواطا للقطاع.

ومنذ صباح الإثنين الماضي تغلق إسرائيل كليا معبري كرم أبو سالم (كيريم شالوم) التجاري في رفح جنوب قطاع غزة وبيت حانون (ايريز) الخاص بالأفراد في شمال قطاع غزة.