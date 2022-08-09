الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يحذر من كارثة نووية وواشنطن تعلن عن حزمة عسكرية جديدة لكييف

الغزو الروسي لأوكرانيا: زيلينسكي يحذر من كارثة نووية وواشنطن تعلن عن حزمة عسكرية جديدة لكييفمحادثة
حذر الرئيس الأوكراني فولودبمبر زيلينسكي الاثنين، من خطر حدوث كارثة نووية بعد القصف الذي تعرضت له الأسبوع الماضي محطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا، مطالبا بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.
وقال زيلينسكي في كلمته المسائية "العالم لا يجب أن ينسى ما حدث في تشيرنوبيل، ويجب أن يتذكر أن محطة الطاقة النووية زابوريجيا هي الأكبر في أوروبا. كارثة تشيرنوبيل كانت انفجارا لمفاعل واحد، وفي زابوريجيا ستة مفاعلات".
وأضاف زيلينسكي "فرض عقوبات جديدة ضد الدولة الإرهابية والصناعة النووية الروسية برمتها أمر ضروري لتسببها بخطر حدوث كارثة نووية".
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين، عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية عالية الدقة من طراز "هيمارس".
وقالت الوزارة في بيان، إنّ حزمة المساعدات الجديدة تشمل أيضاً المزيد من صواريخ أرض-جو الدفاعية القصيرة والمتوسطة المدى الخاصة بـ"منظومة الصواريخ المتقدمة أرض-جو" (ناسامس)، والمزيد من صواريخ جافلين المضادة للدبابات، إضافة إلى ذخيرة أخرى.
كذلك، ستتلقّى كييف 75 ألف قذيفة عيار 155 ملم، مخصّصة لأنظمة المدفعية الغربية التي تمّ تجهيز القوات الأوكرانية بها وحوالي خمسين مركبة طبّية مدرّعة.
آخر تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا
مسؤول في البنتاغون يقدّر حصيلة القتلى الروس في أوكرانيا بنحو 80 ألفا
أفاد مسؤول رفيع في البنتاغون الاثنين بأن تقديراته تشير إلى أن ما يصل إلى 80 ألف روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا منذ بدأت الحرب أواخر شباط/فبراير.
ورجّح مساعد وزير الدفاع الأمريكي كولين كاهل أن تكون حصيلة القتلى الروس "70 أو 80 ألفا خلال أقل من ستة أشهر".
كما أشار إلى أن القوات الروسية خسرت "ما بين 3000 إلى 4000" مدرعة وأشار إلى احتمال معاناتهم من نقص في الصواريخ الموجّهة بدقة بما في ذلك صواريخ كروز التي تطلق من الجو والبحر، بعدما أطلقوا العديد منها على أهداف أوكرانية منذ بدأ الغزو في 24 شباط/فبراير.
تركيا: سفينتا حبوب أخريان أبحرتا من أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن سفينتين أخريين تحملان الحبوب أبحرتا من ميناء تشورنومورسك الأوكراني يوم الثلاثاء، في إطار اتفاق للسماح بتدفق الصادرات البحرية الأوكرانية.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا الشهر الماضي للتوصل إلى الاتفاق بعد تحذيرات من أن توقف شحنات الحبوب نتيجة الصراع ربما يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء وبل تفشي المجاعة في مناطق من العالم.
وأضافت أن السفينة (أوشن لايون) غادرت إلى كوريا الجنوبية حاملة 64720 طنا من الذرة، بينما تحمل السفينة الثانية (رحمي ياجتشي) 5300 طن من مسحوق دوار الشمس إلى إسطنبول في تركيا.
وجاء في البيان أن السفن الأربع التي غادرت أوكرانيا في وقت سابق ترسو بالقرب من إسطنبول وستخضع للتفتيش يوم الثلاثاء.