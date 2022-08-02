رحلة بيلوسي "المرجحة" إلى تايوان تؤهب الطيران الحربي الصيني وأمريكا تنشر 4 سفن حربية شرق الجزيرة

اعتبر الكرملين الثلاثاء أن زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان ستشكّل "استفزازاً صرفاً"، مشدّداً على "تضامن روسيا المطلق" مع الصين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "كلّ ما هو مرتبط (...) بزيارة محتملة إلى تايوان هو استفزار صرف. هذا يفاقم الوضع في المنطقة ويعزّز التوترات".

انتشار عسكري أمريكي شرق تايون

تمركزت أربع سفن حربية أمريكية، بينها حاملة طائرات، في المياه شرقي الجزيرة في عمليات انتشار "اعتيادية"، بحسب ما أعلنه مسؤول في البحرية الأمريكية لرويترز.

وأكد مسؤول بالبحرية الأمريكية الثلاثاء أن حاملة الطائرات رونالد ريغان عبرت بحر الصين الجنوبي وهي حالياً في بحر الفلبين شرقي تايوان والفلبين وجنوبي اليابان.

وتعمل حاملة الطائرات المتمركزة في اليابان مع سفينة الصواريخ الموجهة أنتيتام والمدمرة هيغينز. وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه "في حين أنها قادرة على التعامل مع أي احتمال، فهذه عمليات انتشار اعتيادية".

وأضاف أنه لا يمكنه التعليق بشأن مواقع محددة.

وأوضح المسؤول بالبحرية الأمريكية أن سفينة الهجوم البرمائي تريبولي أيضاً في المنطقة في إطار انتشار بدأ في أوائل مايو-أيار من مينائها الأصلي في سان دييغو.

موسكو تتهم واشنطن بزعزعة الاستقرار العالمي

اتهمت روسيا الولايات المتحدة بـ"زعزعة العالم" من خلال إحداث توترات بشأن تايوان، حيث يثير احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لهذه الجزيرة غضب بكين.

وكتبت الناطق باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام "واشنطن تزعزع العالم. لم يتم حللّ أي نزاع في العقود الأخيرة بل تم التسبب بنزاعات كثيرة".

الصين تحذر واشنطن مجدداً

حذّرت الصين الولايات المتحدة الثلاثاء من أنها "ستدفع الثمن" في حال زارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تايوان، في ظلّ احتدام التوتّرات بين بكين وواشنطن.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ خلال إحاطة إعلامية دورية إن "الجانب الأميركي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية".

ومنذ أيام تتسارع الأحداث المرتبطة بالزيارة وعلت النبرة بين بكين والبيت الأبيض.

نشاط حربي

صباح الثلاثاء، ذكر مصدر لرويترز أن عدة طائرات حربية صينية حلقت قرب خط الوسط الذي يقسم مضيق تايوان، بينما أبلغ أشخاص مطلعون أن من المتوقع وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وقال المصدر لرويترز إنه إلى جانب تحليق الطائرات الصينية قرب خط الوسط في الممر المائي ذي الحساسية الشديدة صباح يوم الثلاثاء، ظلت عدة سفن حربية صينية قريبة من الخط غير الرسمي منذ يوم الإثنين.

وذكر المصدر أن السفن والطائرات الحربية الصينية "ضغطت على" خط الوسط صباح الثلاثاء في خطوة غير معتادة وصفها المصدر بأنها "استفزازية للغاية".

وأضاف أن المقاتلات الصينية أجرت مراراً مناورات تكتيكية "لامست" خلالها لفترة وجيزة خط الوسط وحلقت عائدة إلى الجانب الآخر من المضيق، في حين كانت الطائرات التايوانية في حالة تأهب على مقربة.

ولا تعبر طائرات أي من الجانبين عادة خط الوسط.

مسؤول يرجح قيام بيلوسي بالزيارة

ذكرت مسؤول تايواني كبير لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن بيلوسي من المرجح أن تزور الجزيرة كمحطة من جولتها الآسيوية، على الرغم من التحذيرات الصينية التي وجهها الرئيس شي جين بينغ إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتحذيرات جيش التحرير الصيني الشعبي.

وقال المسؤول إن بيلوسي من المرجح أن تهبط في تايوان خلال الليل ولكن لا يزال من غير المعروف بعد في أي ساعة ستهبط طائرتها في تايبيه تحديداً.

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش يعمل "على مدار الساعة" لمراقبة التحركات العسكرية الصينية في المنطقة وتحضير خطة لضمان سلامة بيلوسي الأمنية.

وكانت بيلوسي وصلت إلى ماليزيا في المحطة الثانية من رحتلها الآسيوية وإذا زارت تايوان، ستكون أول زيارة لرئيس لمجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة منذ 25 عاماً.

بيان وزارة الدفاع التايوانية

وفي بيان يوم الثلاثاء قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها على دراية تامة بالأنشطة العسكرية قرب تايوان وستنشر القوات على نحو ملائم رداً على "تهديدات العدو".

ولم يتسن الحصول على تعقيب حتى الآن من وزارتي الدفاع والخارجية الصينيتين.

وذكرت صحيفة ليبرتي تايمز التايوانية أن من المقرر وصول وفد بيلوسي الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش، يوم الثلاثاء، دون ذكر مصادر.

وتزور بيلوسي ماليزيا يوم الثلاثاء ضمن جولة آسيوية بدأت بزيارة سنغافورة يوم الإثنين. وقال مكتبها إنها ستزور أيضا كوريا الجنوبية واليابان، لكنه لم يتطرق بالذكر إلى زيارة تايوان.