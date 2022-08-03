أول شحنة حبوب أوكرانية تنتظر تفتيشها قرب إسطنبول.. وزيلينسكي يشبه ضراوة القتال في دونباس بالجحيم

أول شحنة حبوب أوكرانية تنتظر تفتيشها قرب إسطنبول.. وزيلينسكي يشبه ضراوة القتال في دونباس بالجحيممحادثة
يفتش فريق من المسؤولين الروس والأوكرانيين قرب اسطنبول الأربعاء أول شحنة حبوب صدّرتها أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، بموجب اتفاق وقعته كييف وموسكو في تموز/يوليو للحد من أزمة الغذاء العالمية.
وظهرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، عند الشواطئ الشمالية لإسطنبول على البحر الأسود الثلاثاء بعد يوم على مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني محملة بـ 26 ألف طن من الذرة، متوجهة إلى طرابلس في لبنان.
ميدانيا.. أكد سلاح الجو الأوكراني الثلاثاء أن القوات الروسية أطلقت ثمانية صواريخ كروز من بحر قزوين على الأراضي الأوكرانية، أحدها "أصاب مجمعا للدفاع الجوي في منطقة لفيف" في غرب البلاد. وأكد هذا المصدر أنه تم اعتراض الصواريخ السبعة الأخرى.
وكتب حاكم المنطقة مكسيم كوزيتسكي في تغريدة على تويتر "ليست هناك معلومات عن ضحايا محتملين في الوقت الحالي".
في ميكولاييف البلدة القريبة من الجبهة في جنوب أوكرانيا، سُمع دوي "انفجارات قوية" حوالي الساعة الخامسة الأربعاء، كما كتب رئيس البلدية أولكسندر سينكيفيتش على تطبيق تلغرام.
أبرز تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا في شهره السادس
زيلينسكي: القتال في أجزاء من منطقة دونباس "يشبه الجحيم"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه على الرغم من الإمدادات الأمريكية من المدفعية الصاروخية، فإن قوات كييف لم تتمكن بعد من التغلب على الأفضلية الروسية المتمثلة في المدافع الثقيلة والموارد البشرية.
وأضاف في كلمة ألقاها في وقت متأخر من الليل "هذا الأمر يمكن ملاحظته بشدة في القتال خاصة في دونباس... الأمر مثل الجحيم هناك. لا يمكن للكلمات وصفه".
أول شحنة حبوب أوكرانية تنتظر تفتيشها بالقرب من اسطنبول
يبدا فريق من المسؤولين الروس والأوكرانيين قرب اسطنبول الأربعاء بتفتيش أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، بموجب اتفاق وقعته كييف وموسكو في تموز/يوليو للحد من أزمة الغذاء العالمية.
وظهرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، عند الشواطئ الشمالية لإسطنبول على البحر الأسود الثلاثاء بعد يوم على مغادرتها ميناء أوديسا الأوكراني محملة بـ 26 ألف طن من الذرة، متوجهة إلى طرابلس في لبنان.
وقالت وزارة الدفاع التركية إنه سيتم تفتيش السفينة صباح الأربعاء من قبل فريق مشترك من المسؤولين الروس والأوكرانيين عند مدخل مضيق البوسفور، طبقا لرغبة روسيا في التأكد من طبيعة الشحنة.
وكانت شحنات حبوب غادرت أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي، لكن من بيرديانسك (جنوب شرق) الواقعة على بحر آزوف وهي منطقة يحتلها الروس.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه اليومي مساء الثلاثاء "هدفنا الآن هو الانتظام (...) الاستمرارية والانتظام مبدأ ضروري لمستهلكي إنتاجنا الزراعي"، مدينا "الدولة الإرهابية" الروسية التي "تسببت بأزمة الغذاء من أجل استخدام الحبوب والذرة والزيت أسلحة".
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين "بحرارة" بأبحار "رازوني" معربًا عن أمله في أن يجلب استئناف الصادرات الأوكرانية الذي سمح به اتفاق دولي، "الاستقرار والمساعدة اللذين لا بد منهما لضمان أمن الغذاء العالمي".
الأوضاع الميدانية والغارات الصاروخية الروسية على ميكولاييف
ميدانيا، أكد سلاح الجو الأوكراني الثلاثاء أن القوات الروسية أطلقت ثمانية صواريخ كروز من بحر قزوين على الأراضي الأوكرانية، أحدها "أصاب مجمعا للدفاع الجوي في منطقة لفيف" في غرب البلاد. وأكد هذا المصدر أنه تم اعتراض الصواريخ السبعة الأخرى.
وكتب حاكم المنطقة مكسيم كوزيتسكي في تغريدة على تويتر "ليست هناك معلومات عن ضحايا محتملين في الوقت الحالي".
في ميكولاييف البلدة القريبة من الجبهة في جنوب أوكرانيا، سُمع دوي "انفجارات قوية" حوالي الساعة الخامسة الأربعاء، كما كتب رئيس البلدية أولكسندر سينكيفيتش على تطبيق تلغرام.
وفي منطقة خيرسون المجاورة، أول مدينة كبرى سيطر عليها الجيش الروسي، في الثالث من آذار/مارس "لا يزال الوضع متوترا".
لكن أوكرانيا التي تقود حاليا هجوما مضادا في الجنوب أعلنت الثلاثاء أنها استولت على أكثر من 53 بلدة هناك.
في المنطقة نفسها، أعلن أولكسندر فيلكول رئيس الإدارة العسكرية في كريفي ريه مقتل مدنيين كانا في حافلة صغيرة يحاولان مغادرة قرية ستاروسيليا التي يسيطر عليها الروس. وتم اجلاء خمسة اشخاص آخرين من بينهم جريحان أصابتهما خطيرة ونقلا الى المستشفى.
الولايات المتحدة ترسل شحنات أسلحة جديدة إلى كييف
أعلنت الولايات المتحدة الدولة الكبرى الداعمة لأوكرانيا الاثنين عن إرسال أسلحة جديدة إلى كييف بقيمة 550 مليون دولار ، لتصل بذلك مساعدتها العسكرية إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار. وستشمل هذه المساعدات ذخيرة لمنصات صواريخ "هيمارس" و75 ألف قذيفة عيار 155 ملم.
وشكر زيلينسكي الرئيس الأميركي مساء الثلاثاء، موضحا أن "كلمة +هيمارس+ أصبحت تقريبا مرادفا لكلمة +عدالة+ في نظر بلدنا".
واضاف "نعم، صحيح أنه لا يمكننا دحر الجيش الروسي بالمدفعية وعديد القوات ونشعر بذلك في القتال، لا سيما في دونباس (شرق) وبيسكي وأفدييفكا وغيرها. إنه جحيم هناك. هناك. لا توجد كلمات لوصف ما يجري".
من جهتها، اعتبرت المحكمة العليا الروسية الثلاثاء الفوج الأوكراني آزوف المعروف بدفاعه عن ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا على "منظمة إرهابية" ما قد يؤدي إلى ملاحقات قاسية بحق مقاتليه الأسرى.
وأكد مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك ردا على هذه الخطوة أن "أي قرار للمحاكم الروسية بشأن الحرب في أوكرانيا (...) ليس شرعيًا من وجهة نظر القانون الدولي" و"ستتحمل روسيا المسؤولية القانونية المباشرة عن أي سوء معاملة يتعرض لها أسرى الحرب".
زيلينسكي: القتال في أجزاء من منطقة دونباس "يشبه الجحيم"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه على الرغم من الإمدادات الأمريكية من المدفعية الصاروخية، فإن قوات كييف لم تتمكن بعد من التغلب على الأفضلية الروسية المتمثلة في المدافع الثقيلة والموارد البشرية.
وأضاف في كلمة ألقاها في وقت متأخر من الليل "هذا الأمر يمكن ملاحظته بشدة في القتال خاصة في دونباس... الأمر مثل الجحيم هناك. لا يمكن للكلمات وصفه".
واشنطن تعلن عقوبات جديدة على أثرياء مقربين من الكرملين وشركات روسية
أعلنت واشنطن الثلاثاء في بيان فرض عقوبات اقتصادية جديدة على شركات روسية وأثرياء مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين من بينهم أندريه غورييف الذي يملك أكبر عقار خاص في لندن بعد قصر باكنغهام.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان "حلفاء بوتين جمعوا ثروات وتمتعوا بأساليب حياة فارهة".
وأكدت يلين أن وزارة الخزانة "ستستخدم كل الأدوات المتاحة لضمان محاسبة النخب الروسية وأنصار الكرملين على تواطؤهم في حرب أودت بعدد لا يحصى من الأرواح".
وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية
وصلت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، إلى قبالة الساحل الشمالي لإسطنبول على البحر الأسود مساء الثلاثاء، كما أفاد فريق وكالة فرانس برس.
ومن المقرر أن يفتّش السفينة "رازوني" التي انطلقت من أوديسا في جنوب أوكرانيا وترفع علم سيراليون، مسؤولون روس وأوكرانيون الأربعاء قبل تسليم شحنتها البالغة 26 ألف طن من الذرة إلى طرابلس في شمال لبنان، كما أوضحت وزارة الدفاع التركية.
الجيش الأوكراني: مقتل 3 وإصابة 5 في قصف روسي لحافلة
قال متحدث عسكري أوكراني يوم الثلاثاء إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون عندما أطلقت القوات الروسية قذائف هاون أصابت حافلة كانت تحمل نازحين في إقليم خيرسون بجنوب البلاد.
ووقع الحادث يوم الاثنين عندما كانت الحافلة متجهة من قرية ستاروسيليا الخاضعة للسيطرة الروسية إلى مدينة كريفي ريه التي تسيطر عليها أوكرانيا.
وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني إن المركبة تعرضت لقصف بقذائف الهاون بالقرب من قرية دوفوف.
وتنفي روسيا، التي بدأت غزو أوكرانيا في 24 فبراير شباط فيما وصفته بأنها عملية عسكرية خاصة، استهداف المدنيين عن عمد رغم أن هجماتها دمرت عدة بلدات ومدن في أوكرانيا.
روسيا تقول إنها شنت ضربات في منطقتي ميكولايف وخاركيف بأوكرانيا
قالت روسيا يوم الثلاثاء إنها شنت ضربات مميتة على القوات الأوكرانية في منطقتي ميكولايف بجنوب البلاد وخاركيف في شرقها.
وقالت وزارة الدفاع إنها دمرت سبعة مستودعات ذخيرة في شرق البلاد وجنوبها بما يشمل منطقة زابوريجيا.
ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من التقارير الواردة من ميدان المعركة.
وقالت أوكرانيا، التي كثفت تحركاتها لاسترداد المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب، إن لديها أدلة على أن موسكو تعيد نشر قواتها للدفاع عن الأراضي التي استولت عليها.
وزارة الدفاع الروسية تتهم الولايات المتحدة بالمشاركة مباشرة في الحرب في أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة مشاركة على نحو مباشر في الحرب في أوكرانيا.
وفي بيان على تطبيق تلغرام اتهمت الوزارة الولايات المتحدة بالموافقة على أهداف لمنظومة هيمارس الصاروخية الأمريكية الصنع، والمستخدمة حاليا في أوكرانيا.
ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الميدانية.