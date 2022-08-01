غموض حول زيارة بيلوسي لتايوان ووسائل إعلام تؤكد الزيارة

نقلت عدة وسائل إعلام في تايوان عن مصادر لم تكشف النقاب عنها يوم الاثنين قولها إن من المقرر أن تزور نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تايوان يوم الثلاثاء وأن تقضي الليل في تايبه.

وحذرت الصين من أن جيشها "لن يقف مكتوف الأيدي" أبدا إذا زارت بيلوسي تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تقول بكين إنها إقليم تابع لها.

وذكرت صحيفة ليبرتي تايمز أن من المقرر أن تزور بيلوسي البرلمان التايواني صباح الأربعاء قبل مواصلة رحلتها الآسيوية.

ونقلت صحيفة يونايتد ديلي نيوز عن مصادر لم تكشف النقاب عنها قولها إنه تم إبلاغ "المسؤولين المعنيين" باستقبال بيلوسي التي من المقرر أن تصل إلى العاصمة تايبه مساء الثلاثاء وتقضي الليل هناك.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إنه ليس لديها تعليق على التقارير المتعلقة بخطط سفر بيلوسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الأمر سيكون بمثابة "تدخل جسيم في الشؤون الداخلية للصين" إذا زارت بيلوسي تايوان، وحذر من أن ذلك سيؤدي إلى "تطورات وعواقب خطيرة للغاية".

وتشغل بيلوسي ثاني أعلى منصب في الولايات المتحدة بعد الرئيس كما أنها من المنتقدين للصين منذ فترة طويلة.

وتأتي زيارة بيلوسي وسط تدهور للعلاقات بين واشنطن وبكين. وكان الجمهوري نيوت جينجريتش آخر رئيس لمجلس النواب زار تايوان وذلك في عام 1997.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ولم تتخل أبدا عن استعدادها لاستخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها. وترفض تايوان ادعاءات السيادة الصينية عليها وتقول إنه لا يمكن لأحد سوى شعبها تقرير مستقبل الجزيرة.