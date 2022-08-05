بوتين يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إردوغان لتعزيز التعاون الاقتصادي و"صفحة" جديدة تلوح في الأفق

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة عن أمله في توقيع اتفاق لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تركيا، لدى استقباله نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي بجنوب روسيا. وقال بوتين في بداية اللقاء بين الرئيسين "آمل أن نتمكن اليوم من توقيع مذكرة حول تعزيز روابطنا الاقتصادية والتجارية"، بحسب مشاهد بثها التفزيون الروسي.

وشكر بوتين الرئيس التركي على الجهود التي بذلها وسمحت بالتوصل إلى اتفاق بين موسكو وأوكرانيا لاستئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. وقال "بفضل مشاركتكم المباشرة ووساطة الأمين العام للأمم المتحدة، تمت تسوية المشكلة المرتبطة بإمدادات الحبوب الأوكرانية القادمة من موانئ البحر الأسود" مضيفا "بدأت عمليات التسليم وأود أن أشكركم على ذلك".

كذلك شدد على دور أنقرة في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب ترك ستريم، وقال "يجب أن يكون الشركاء الأوروبيون ممتنين لتركيا لتأمينها نقل الغاز الروسي بدون توقف".

من جانبه، أبدى إردوغان أمله في أن يتيح لقاؤه مع بوتين "فتح صفحة مختلفة تماما في العلاقات" بين البلدين، مؤكدا أن الوفدين أجريا محادثات "بناءة جدا" ولا سيما حول التجارة والسياحة.

كما ذكر أنه سيبحث مع بوتين مسألة سوريا حيث تهدد أنقرة بشن عملية عسكرية ضد مجموعات كردية يعتبرها "إرهابية"، وهو ما تعارضه موسكو.

وقال إردوغان بهذا الصدد إن "بحث التطورات في سوريا بهذه المناسبة سيسمح بإحلال الهدوء في المنطقة" مضيفا "تضامننا في مكافحة الإرهاب مهم جدا".

من جهة أخرى، أكد الرئيس التركي عزمه على التثبت من أن تشييد مجموعة روساتوم الروسية محطة نووية في أكويو بجنوب تركيا سيسير حسب "الجدول الزمني المحدد" في حين هدد خلاف بتأخير تنفيذ هذا المشروع العملاق.

وبعد ثلاثة أسابيع من اجتماعهما في طهران، يلتقي رئيس الدولة التركي بنظيره الروسي في سوتشي، متسلحا بنجاحه الدبلوماسي الأخير في التوصل بوساطته إلى الاتفاق الدولي على استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية عبر مضيق البوسفور.

وبموجب الاتفاق، غادرت ثلاث سفن جديدة محملة بالذرة موانئ أوكرانيا صباح الجمعة متوجهة إلى إيرلندا والمملكة المتحدة وتركيا.