الغزو الروسي لأوكرانيا: غوتيريش يقول إن الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا "أعمال انتحارية"محادثة
اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة، الإثنين، أن أيّ هجوم على محطّات للطاقة النوويّة هو عمل "انتحاري"، داعيًا إلى وقف العمليات العسكرية في محيط محطة زابوريجيا بأوكرانيا حتى يتسنّى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها.
وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في طوكيو، إن "أيّ هجوم على محطّات الطاقة النووية هو أمر انتحاري".
أضاف "آمل بأن تنتهي هذه الهجمات. في الوقت نفسه، آمل بأن تتمكّن الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية من الوصول إلى محطّة" زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، والتي شهدت منذ الجمعة عمليّات قصف تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتّهامات بشنّها.
ومنذ أسبوع، يُواصل غوتيريش التعبير عن قلقه حيال المخاطر النووية على البشريّة.
آخر التطورات بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا
بريطانيا: روسيا تزرع على الأرجح ألغاما مضادة للأفراد في دونباس
قالت بريطانيا يوم الاثنين إن من المرجح بشدة أن روسيا تزرع ألغاما مضادة للأفراد على خطوطها الدفاعية في منطقة دونباس بأوكرانيا، وذلك دون الاستشهاد بأدلة.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر أن روسيا حاولت على الأرجح في دونيتسك وكراماتورسك استخدام ألغام بي.إف.إم-1 و بي.إف.إم-1إس المضادة للأفراد، والتي يطلق عليها عادة "لغم الفراشة".
وقالت الوزارة في نشرتها الدورية إن هذه "أسلحة عشوائية مثيرة للجدل".
تركيا: إبحار سفينتين أخريين تحملان حبوبا من أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع التركية إن سفينتين أخريين تحملان حبوبا أبحرتا من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود يوم الاثنين في إطار اتفاق لاستئناف الصادرات البحرية الأوكرانية.
وقالت إن سفينة ساكورا التي غادرت يوزني تحمل 11 ألف طن من فول الصويا إلى إيطاليا، بينما تنقل أريزونا، التي غادرت تشيرنومورسك، 48458 طنا من الذرة إلى إسكندرون في جنوب تركيا.