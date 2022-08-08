الغزو الروسي لأوكرانيا: غوتيريش يقول إن الهجمات على محطات الطاقة النووية بأوكرانيا "أعمال انتحارية"

اعتبر الأمين العام للأمم المتّحدة، الإثنين، أن أيّ هجوم على محطّات للطاقة النوويّة هو عمل "انتحاري"، داعيًا إلى وقف العمليات العسكرية في محيط محطة زابوريجيا بأوكرانيا حتى يتسنّى للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها.

وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في طوكيو، إن "أيّ هجوم على محطّات الطاقة النووية هو أمر انتحاري".

أضاف "آمل بأن تنتهي هذه الهجمات. في الوقت نفسه، آمل بأن تتمكّن الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية من الوصول إلى محطّة" زابوريجيا، الأكبر في أوروبا، والتي شهدت منذ الجمعة عمليّات قصف تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتّهامات بشنّها.

ومنذ أسبوع، يُواصل غوتيريش التعبير عن قلقه حيال المخاطر النووية على البشريّة.

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