مصادر: قطر تغير موعد المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022

سينطلق مونديال قطر 2022 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بدلاً من الحادي والعشرين من الشهر نفسه، بعدما قرر المنظمون تقديم المباراة الافتتاحية يوماً واحداً، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر مقربة من ملف كأس العالم الأربعاء.

ستحتفظ هذه الخطوة التي يجب أن يوافق عليها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل بدء العد التنازلي لمئة يوم على انطلاق النهائيات هذا الأسبوع، بتقليد خوض البلد المضيف المباراة الافتتاحية.

بموجب الجدول الحالي، تلعب السنغال وهولندا المباراة الأولى في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، تليها مباراة الافتتاح الرسمية بين قطر والإكوادور في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقالت المصادر إن تأكيد التغيير كان متوقعًا قريبًا. ورفض فيفا واللجنة المنظمة المحلية التعليق على هذا النبأ.

وقال مصدر مقرب من الملف لفرانس برس طلب عدم كشف هويته إنه "كانت هناك مناقشات واتفاق بين المنتخبين المعنيين وكان هناك طلب أيضًا من كونميبول، اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم".

وتابع "أردنا اتباع التقليد الذي يقضي بمشاركة حامل اللقب أو البلد المضيف في المباراة الافتتاحية".

ولفت مصدر آخر مقرب من البطولة لفرانس برس إلى أنه بالنسبة للجماهير الحائزة تذاكر مباراة يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر فإن "أي مشكلة ستتم إدارتها بطريقة تجعل التأثير ضئيلاً".

بموجب التغيير، سيتم نقل مباراة هولندا والسنغال من الساعة 1:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (10,00 بتوقيت غرينتش) في 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى الساعة السابعة مساءً.

وأضاف المصدر أن "هذا أفضل للفريقين، للقنوات الناقلة ولأطراف وجهات عدة".