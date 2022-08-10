الغزو الروسي لأوكرانيا: انفجارات في مستودع ذخيرة في القرم وثلاث دول اوروبية محرومة من النفط الروسي

وقعت انفجارات خلفت قتيلًا وجرحى الثلاثاء في مستودع ذخيرة في مطار عسكري في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا التي أعلنت في تطور منفصل وقف شحنات النفط عبر أوكرانيا.

وقال الجيش الروسي في بيان "انفجرت ذخائر تابعة لسلاح الجو في مستودع يقع في مطار ساكي العسكري قرب بلدة نوفوفيودوروفكا".

وقال إنه لم يتسبب إطلاق نار أو قصف بهذه الانفجارات التي أبلغت عنها أولا سلطات شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014 وهي تقع على خط المواجهة في الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي انطلق في 24 شباط/فبراير.

في الاثناء توقف في الرابع من آب/اغسطس نقل شحنات النفط الروسي عبر الاراضي الاوكرانية الى المجر وسلوفاكيا وتشيكيا الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي ليس لها منافذ على البحر، وفق ما اعلنت الثلاثاء الشركة الروسية المسؤولة عن نقل المحروقات.

أوضحت ترانسنفت أن الدفع مقابل حق العبور عبر أوكرانيا لشهر آب/أغسطس، والذي تم في 22 تموز/يوليو، رُفض في 28 منه بسبب دخول بعض العقوبات المفروضة على روسيا حيز التنفيذ.

يتعلق الامر بالشحنات عبر فرع خط أنابيب دروجبا الذي يعبر أوكرانيا ويوصل النفط إلى البلدان الثلاثة المعنية.

وأكدت أن عمليات التسليم إلى بولندا وألمانيا عبر بيلاروس "مستمرة بشكل طبيعي".

يحاول الاتحاد الأوروبي منذ بداية النزاع في أوكرانيا تقليل اعتماده في مجال الطاقة على روسيا التي يتهمها باستخدام إمداداتها من المحروقات "كسلاح حرب"، واختار في حزيران/يونيو فرض حظر تدريجي على النفط الروسي.

ويتوقع أن تتوقف واردات النفط الخام بحرا خلال ستة أشهر، بينما خفض الروس بشكل كبير إمدادات الغاز إلى أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

آخر الأخبار بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا