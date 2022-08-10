الغزو الروسي لأوكرانيا: انفجارات في مستودع ذخيرة في القرم وثلاث دول اوروبية محرومة من النفط الروسي

الغزو الروسي لأوكرانيا: انفجارات في مستودع ذخيرة في القرم وثلاث دول اوروبية محرومة من النفط الروسيمحادثة
وقعت انفجارات خلفت قتيلًا وجرحى الثلاثاء في مستودع ذخيرة في مطار عسكري في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا التي أعلنت في تطور منفصل وقف شحنات النفط عبر أوكرانيا.
وقال الجيش الروسي في بيان "انفجرت ذخائر تابعة لسلاح الجو في مستودع يقع في مطار ساكي العسكري قرب بلدة نوفوفيودوروفكا".
وقال إنه لم يتسبب إطلاق نار أو قصف بهذه الانفجارات التي أبلغت عنها أولا سلطات شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014 وهي تقع على خط المواجهة في الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي انطلق في 24 شباط/فبراير.
في الاثناء توقف في الرابع من آب/اغسطس نقل شحنات النفط الروسي عبر الاراضي الاوكرانية الى المجر وسلوفاكيا وتشيكيا الأعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي ليس لها منافذ على البحر، وفق ما اعلنت الثلاثاء الشركة الروسية المسؤولة عن نقل المحروقات.
أوضحت ترانسنفت أن الدفع مقابل حق العبور عبر أوكرانيا لشهر آب/أغسطس، والذي تم في 22 تموز/يوليو، رُفض في 28 منه بسبب دخول بعض العقوبات المفروضة على روسيا حيز التنفيذ.
يتعلق الامر بالشحنات عبر فرع خط أنابيب دروجبا الذي يعبر أوكرانيا ويوصل النفط إلى البلدان الثلاثة المعنية.
وأكدت أن عمليات التسليم إلى بولندا وألمانيا عبر بيلاروس "مستمرة بشكل طبيعي".
يحاول الاتحاد الأوروبي منذ بداية النزاع في أوكرانيا تقليل اعتماده في مجال الطاقة على روسيا التي يتهمها باستخدام إمداداتها من المحروقات "كسلاح حرب"، واختار في حزيران/يونيو فرض حظر تدريجي على النفط الروسي.
ويتوقع أن تتوقف واردات النفط الخام بحرا خلال ستة أشهر، بينما خفض الروس بشكل كبير إمدادات الغاز إلى أوروبا في الأسابيع الأخيرة.
آخر الأخبار بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
بريطانيا: تشكيلات جديدة من القوات البرية الروسية لدعم عملية أوكرانيا
قالت بريطانيا إن روسيا استحدثت "بشكل شبه مؤكد" تشكيلا كبيرا جديدا للقوات البرية لدعم عملياتها في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرتها الاستخباراتية اليومية على تويتر إن هذه الوحدة، التي يطلق عليها اسم الفيلق الثالث، مقرها مدينة مولينو شرقي العاصمة موسكو.
وأضافت الوزارة أن القادة الروس ما زالوا يواجهون "تضاربا في أولويات العمليات" لتعزيز هجومهم في منطقة دونباس الشرقية، فضلا عن تعزيز الدفاعات للتصدي للهجمات المضادة الأوكرانية في الجنوب.
حاكم إقليمي: مقتل 21 شخصا في قصف روسي في أوكرانيا
قال فالنتين ريزنيتشنكو حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا يوم الأربعاء إن 21 شخصا قتلوا في في قصف روسي على المنطقة مساء الثلاثاء.
وأضاف على تطبيق تيليغرام أن 11 شخصا قتلوا في منطقة نيكوبول و عشرة في بلدة مارغانيتس.
أوكرانيا تكشف عن مخطط روسي لربط محطة زابوريجيا النووية بشبه جزيرة القرم
كشفت شركة "إينرغوآتوم" الأوكرانية الثلاثاء أن القوات الروسية تستعد لربط محطة زابوريجيا النووية في جنوب شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، محذرة من أن إعادة توجيه انتاج المحطة من الكهرباء يهدد بإلحاق الضرر بها.
ومحطة زابوريجيا النووية هي الأكبر في أوروبا وقد احتلتها روسيا في بداية غزوها، والأسبوع الماضي تبادلت كييف وموسكو اتهامات بقصفها.
وصرح بترو كوتين رئيس شركة "إينرغوآتوم" المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية الأربع للتلفزيون الرسمي الأوكراني أن "القوات الروسية المتواجدة في محطة الطاقة النووية في زابورويجيا تنفذ برنامجا لشركة روسآتوم (المشغل الروسي) يهدف إلى ربط المحطة بشبكة كهرباء القرم".
وأضاف "للقيام بذلك يجب عليك أولا إتلاف خطوط الطاقة الخاصة بالمحطة المتصلة بنظام الطاقة الأوكراني. ومن 7 إلى 9 آب/أغسطس أتلف الروس ثلاثة خطوط. وحاليا تعمل المحطة بخط إنتاج واحد فقط وهي طريقة عمل تشكل خطورة كبيرة".
وحذر كوتين من أنه "عند فصل آخر خط إنتاج، سيتم تشغيل المحطة بمولدات تعمل بالديزل. وسيعتمد كل شيء بعد ذلك على قدرة المولدات ومخزون الوقود المتوافر".