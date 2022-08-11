English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أفغانستان

شاهد: عناصر من حركة طالبان ينتقلون من ساحات المعارك إلى المدارس

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
euronews_icons_loading
يتلقى عدد من عناصر طالبا حصة دراسية عن أجهزة الكمبيوتر
يتلقى عدد من عناصر طالبا حصة دراسية عن أجهزة الكمبيوتر   -   حقوق النشر  AFP

يتوجه المئات من عناصر طالبان إلى المدارس، أفراد الحركة الذين تعودوا على حمل السلاح وزرع القنابل وجدوا أنفسهم في قاعات دراسية، بعضهم ذهب بشكل طوعي، وآخرون بدفع من قادتهم.

قال بلال كريمي المتحدث باسم الحكومة: "إن رغبة المقاتلين في العودة إلى المدارس تظهر أن الأفغان يتوقون للتعليم."

فضلا عن الفصول الدراسية الخاصة باللغة العربية والدراسات الإسلامية، يتلقى بعض الطلبة دروسا في اللغة الإنكليزية والحاسبات.

لكن التعليم يمثل مشكلة كبيرة في البلاد، حيث تم منع فتيات المدارس الثانوية من الالتحاق بالفصول الدراسية منذ عودة طالبان إلى السلطة، ولا يوجد مؤشر على السماح لهن بالعودة على الرغم من وعود البعض في القيادة.