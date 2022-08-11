شاهد: عناصر من حركة طالبان ينتقلون من ساحات المعارك إلى المدارس

يتوجه المئات من عناصر طالبان إلى المدارس، أفراد الحركة الذين تعودوا على حمل السلاح وزرع القنابل وجدوا أنفسهم في قاعات دراسية، بعضهم ذهب بشكل طوعي، وآخرون بدفع من قادتهم.

قال بلال كريمي المتحدث باسم الحكومة: "إن رغبة المقاتلين في العودة إلى المدارس تظهر أن الأفغان يتوقون للتعليم."

فضلا عن الفصول الدراسية الخاصة باللغة العربية والدراسات الإسلامية، يتلقى بعض الطلبة دروسا في اللغة الإنكليزية والحاسبات.

لكن التعليم يمثل مشكلة كبيرة في البلاد، حيث تم منع فتيات المدارس الثانوية من الالتحاق بالفصول الدراسية منذ عودة طالبان إلى السلطة، ولا يوجد مؤشر على السماح لهن بالعودة على الرغم من وعود البعض في القيادة.