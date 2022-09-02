قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدا في هرات بأفغانستان

أفادت الحكومة الأفغانية ووسيلة إعلام محلية بأن انفجارًا وقع في مسجد في مدينة هرات غرب أفغانستان الجمعة وأسفر عن سقوط ضحايا قدر عددهم ب18 شخصا على الأقل من بينهم إمام المسجد.

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على تويتر إن الإمام المؤيد لطالبان مجيب الرحمن الأنصاري قُتل "في هجوم وحشي يوم الجمعة في هرات".

وتابع "تعبّر الإمارة الإسلامية عن حزنها العميق لموته، وسيعاقَب المسؤولون عن هذه الحادثة بسبب أفعالهم الشنيعة".

وقد حدث الانفجار في مسجد غازارغاه، وهو أحد المساجد الرئيسية في هرات، وأسفر عن العديد من الضحايا، حسبما أفادت شبكة "طلوع نيوز" الخاصة.

وأظهرت صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها جثث ملطخة بالدماء منتشرة حول المسجد.

وفي خطبة ألقاها أمام رجال دين في كابول نهاية حزيران/يونيو، قال الأنصاري إن أي شخص يحاول الإطاحة بنظام طالبان يجب قطع رأسه. وقال يومها "لم يرفع علم طالبان هذا بسهولة ولن ينزل بسهولة".

وأضاف "يجب أن يوافق جميع علماء الدين في أفغانستان على قطع رأس أي شخص يرتكب أي عمل ضد حكومتنا الإسلامية والقضاء عليه".