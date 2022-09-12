آلاف الصرب يحتجون ضد استضافة أكبر فعاليات مجتمع الميم في أوروبا

احتج آلاف الصربيين في مسيرة في شوراع بلغراد، الأحد لاستضافتها أكبر تجمع للمثليين الجنسيين والمتحولين جنسيا في أوروبا والمقرر عقده هذا الأسبوع.

ودعت الكنيسة الأرثوذكسية للاحتجاج بعد أن تم حظر الفعاليات بشكل رسمي، وحمل المتظاهرون شعارات معادية للغرب بالإضافة إلى أعلام روسية وصور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال رانكو غويكوفيتش، أحد منظمي الاحتجاج: "بصرف النظر عن الحظر غير المشروط لمسيرة الفخر، نطالب بمنع كل أشكال الدعاية الأيدولوجية التي يقوم بها المثليون والمتحولون جنسيا للأطفال."

وقال البطريرك الصربي بورفيريج خلال قداس في معبد القديس سافا الرئيسي في بلغراد:" لا نريد من أي شخص في العالم، أن يملي علينا قيمه ونظرته للعالم وأسلوب حياته".

وفي سياق متصل، قال منظمو فعاليات مجتمع الميم إنهم سيتجاهلون الحظر وسيقيمون الفعاليات التي تستمر لمدة أسبوع بما فيها مسيرة الفخر المقرر عقدها في 17 أيلول/ سيبتمبر القادم.

وتم اختيار بلغراد المحافظة لاستضافة أهم فعالية لمجتمع الميم في أوروبا قبل 3 سنوات.