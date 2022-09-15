إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا الجمعة بسبب إضراب المراقبين الجويين

ستلغي شركات الطيران حوالي ألف رحلة في فرنسا الجمعة بسبب إضراب المراقبين الجويين المعلن عنه كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الخميس لوكالة فرانس برس.

وكانت الإدارة قد دعت الشركات الثلاثاء إلى خفض برنامج رحلاتها في فرنسا وأراضي ما وراء البحار بمعدل 50 بالمئة بسبب هذا الحراك الاجتماعي. ويتم ذلك بدعوة من أبرز نقابة مراقبين جويين تطالب بزيادة الرواتب وتعويض عن التضخم والتوظيف.

وقالت متحدثة باسم الادارة العامة للطيران المدني إنه بحسب المعلومات الأولى التي قدمتها الشركات "سيتم إلغاء حوالي ألف رحلة" مغادرة او آتية إلى الأراضي الفرنسية.

رغم تأمين حد أدنى من الخدمة، "من المتوقع إلغاء رحلات وحصول تأخير في كل أنحاء" البلاد كما كانت حذرت الإدارة العامة للطيران المدني الثلاثاء داعية "الركاب إلى تأجيل رحلاتهم إذا كانوا قادرين على ذلك والاطلاع عبر شركة الطيران الخاصة بهم لمعرفة وضع رحلتهم.

وكانت شركة "إير فرانس" قد أعلنت الأربعاء أنها قررت إلغاء 55 بالمئة من رحلاتها القصيرة والمتوسطة و10 بالمئة من رحلاتها الطويلة الجمعة.

تأتي حركة المراقبين الجويين بعد شهرين على سلسلة تحركات اجتماعية أثرت على موظفي المطارات، وخصوصا مطار رواسي شارل ديغول الباريسي. وأدت هذه الإضرابات، قبيل بدء العطل الصيفية، إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية كاجراء احتياطي بطلب من الإدارة العامة للطيران المدني.

هنا أيضا كان المضربون يطالبون برفع الرواتب على خلفية التضخم المتسارع، وبالتوظيف لتحسين ظروف العمل.