غزو أوكرانيا: بريطانيا تقول إن روسيا وسعت على الأرجح المواقع التي تستعد لضربها

قال الجيش البريطاني يوم الأحد إن روسيا وسعت على الأرجح نطاق المواقع التي استعدت لضربها في أوكرانيا في خطوة تهدف لإضعاف معنويات شعب وحكومة أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة مخابراتية يومية على تويتر أن روسيا زادت من استهداف البنية التحتية المدنية في الأيام السبعة المنقضية حتى في مناطق لا تعتبرها ذات تأثير عسكري فوري.

وأشارت أن فئة هذه المهام تضمنت ضربات استهدفت شبكة الكهرباء وسدا على نهر إنهوليتس في منطقة كريفي ريه.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 September 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/j7bINlhTKp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 18, 2022

بايدن يحذر بوتين

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين على عدم استخدام الأسلحة النووية أو الكيماوية التكتيكية في أعقاب النكسات في أوكرانيا وذلك في مقابلة مع شبكة (سي. بي. إس نيوز) تُبث يوم الأحد.

وأجبر الجيش الأوكراني القوات الروسية على التراجع في هزيمة خاطفة في شمال شرق البلاد الأسبوع الماضي مما وضع بوتين تحت ضغط من القوميين في الداخل لاستعادة زمام المبادرة.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغط مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدم في مرحلة ما وسائل غير تقليدية مثل الأسلحة النووية أو الكيماوية الصغيرة.

وردا على سؤال عما سيقوله لبوتين إذا كان يفكر في استخدام مثل هذه الأسلحة قال بايدن في مقطع من المقابلة بثته شبكة (سي.بي. إس) يوم السبت "لا تفعل. فذلك سيغير وجه الحرب على عكس أي شيء منذ الحرب العالمية الثانية".

وقال بايدن إن رد الولايات المتحدة سيكون "تبعا لذلك" لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل. وقال بايدن إن روسيا "ستصبح منبوذة في العالم أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى.

"الرد الذي سيحدث يعتمد على حجم ما يفعلونه".

ورفض مسؤولو الحكومة الروسية إشارات الغرب إلى أن موسكو ستستخدم الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا ولكن ذلك ما زال يمثل قلقا للبعض في الغرب.