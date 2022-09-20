استفتاءات في دونباس وخيرسون الأوكرانيتين في تصعيد كبير للنزاع وكييف تقول إنها ستردّ على موسكو بالقوة

أعلن الانفصاليون الثلاثاء في دونباس الأوكرانية التي تنقسم إلى منطقتين (لوهانسك ودونيتسك) استفتاءين للانضمام إلى روسيا، سيتم إجراؤهما بين الـ23 والسابع والعشرين من سبتمبر-أيلول

وفي الجنوب، حيث تسيطر روسيا على الجزء الأكبر من منطقة خيرسون، أعلون مسؤولون موالون لموسكو إجراء استفتاء في الموعد نفسه، فيما رجح مسؤول في منطقة زابوريجيا تنظيم استفتاء في المناطق التي تسيطر عليها روسيا.

ومن الواضح أن هناك تنسيقاً مسبقاً بين تلك المناطق الانفصالية لناحية إعلان موعد الاستفتاءات، في خطوة من شأنها أن تشكل عاملاً مهماً وتطوراً بارزاً في الحرب التي بدأت منذ نحو 7 أشهر.

وسبق أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 في استفتاء نظّم في أعقاب تدخّل عسكري، في خطوة اعتبرتها كييف والغرب غير مشروعة.

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