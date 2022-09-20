استفتاءات في دونباس وخيرسون الأوكرانيتين في تصعيد كبير للنزاع وكييف تقول إنها ستردّ على موسكو بالقوة

استفتاءات في دونباس وخيرسون الأوكرانيتين في تصعيد كبير للنزاع وكييف تقول إنها ستردّ على موسكو بالقوةمحادثة
أعلن الانفصاليون الثلاثاء في دونباس الأوكرانية التي تنقسم إلى منطقتين (لوهانسك ودونيتسك) استفتاءين للانضمام إلى روسيا، سيتم إجراؤهما بين الـ23 والسابع والعشرين من سبتمبر-أيلول
وفي الجنوب، حيث تسيطر روسيا على الجزء الأكبر من منطقة خيرسون، أعلون مسؤولون موالون لموسكو إجراء استفتاء في الموعد نفسه، فيما رجح مسؤول في منطقة زابوريجيا تنظيم استفتاء في المناطق التي تسيطر عليها روسيا.
ومن الواضح أن هناك تنسيقاً مسبقاً بين تلك المناطق الانفصالية لناحية إعلان موعد الاستفتاءات، في خطوة من شأنها أن تشكل عاملاً مهماً وتطوراً بارزاً في الحرب التي بدأت منذ نحو 7 أشهر.
وسبق أن ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 في استفتاء نظّم في أعقاب تدخّل عسكري، في خطوة اعتبرتها كييف والغرب غير مشروعة.
أدناه أبرز المستجدات من أوكرانيا
استفتاء آخر في خيرسون الجنوبية
في الجنوب، قال فلاديمير سالدو، الرئيس الانفصالي لمنطقة خيرسون الثلاثاء إن مسؤولين عينتهم موسكو في المنطقة الأوكرانية أعلنوا أنهم قرروا إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا بين الـ23 والـ27 من أيلول/سبتمبر.
كما قال رئيس البرلمان الروسي إنه سيدعم قرار المواطنين إذا صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا.
وصدرت أصوات في روسيا مؤخراً دعت بوتين إلى القبول بإجراء استفتاءات لضم المناطق الأوكرانية إلى روسيا، أبرزها دعوة الرئيس السابق، وأحد أبرز حلفاء بوتين، دميتري ميدفيدف.
الانفصاليون يعلنون استفتاءين في منطقة دونباس
أقر الانفصاليون الذين عينتهم روسيا لإدارة ما يسمى "جمهورية لوغانسك الشعبية" المعلنة من جانب واحد، في أوكرانيا، اليوم، الثلاثاء، قانوناً بشأن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا.
ونشر القانون على موقع الجمهورية الانفصالية على الإنترنت، لكنه لم يأت على ذكر موعد إجراء التصويت.
ولكن وكالة تاس الروسية نقلت عن مسؤولين محليين قولهم إن الاستفتاء في "جمهورية لوغانسك الشعبية" وأيضاً في "جمهورية دونيتسك الشعبية" الانفصالية سيتم ما بين الـ23 من أيلول/سبتمبر والـ27 منه.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعترف باستقلال لوهانسك (لوغانسك بالروسية) ودونيتسك قبيل إطلاق هجومه على أوكرانيا بيومين. وسيشكل انضمام هاتين المنطقتين إلى روسيا تصعيدا كبيرا في النزاع.
رئيس الوزراء الروسي يتوقع عجزا في الميزانية 2% في 2023
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الثلاثاء إن عجز الميزانية سيصل إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قبل أن يتقلص إلى 0.7 بالمئة في عام 2025.
وفي تصريحات بثها التلفزيون، قال ميشوستين إن العجز في الميزانية سيتم تغطيته بشكل أساسي عن طريق الاقتراض.
وفي الأسبوع الماضي، عادت وزارة المالية إلى أسواق الدين المحلية للمرة الأولى منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل تسببت في استبعاد موسكو من أسواق الدين الدولية.
تأتي توقعات ميشوستين بأن روسيا ستواجه عجزاً في الميزانية على الأقل للسنوات الثلاث المقبلة بعد أسبوعين فقط من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا ستحقق فائضاً في عام 2022. (رويترز)
وقدر ميشوستين الإيرادات الحكومية بحوالي 26 تريليون روبل (433.6 مليار دولار) مقابل إنفاق يصل إلى 29 تريليون روبل في عام 2023 (483.7 مليار دولار).
وقال ميشوستين إن العجز الحكومي سيصل إلى 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لينخفض إلى 0.7 بالمئة في عام 2025.
وزير الخارجية الأوكراني: أوكرانيا ستتابع تحرير الأراضي والاستفتاءات لن تغير شيئاً
قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الثلاثاء، إن "الاستفتاءات المزيفة لن تغير شيئاً ولا أي تعبئة هجينة تقوم بها روسيا".
وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر أضاف كوليبا "كانت روسيا ولا تزال دولة معتدية تحتل بشكل غير قانوني أجزاء من الأراضي الأوكرانية. لأوكرانيا كل الحق في تحرير أراضيها وستواصل تحريرها مهما قالت روسيا".
Sham ‘referendums’ will not change anything. Neither will any hybrid ‘mobilization’. Russia has been and remains an aggressor illegally occupying parts of Ukrainian land. Ukraine has every right to liberate its territories and will keep liberating them whatever Russia has to say.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022
خبير: الاقتصاد الروسي لا يواجه كارثة لكن عقوبات الغرب مؤثرة
قال الخبير الاقتصادي الروسي المخضرم أوليغ فيوجين لرويترز إن الاقتصاد الروسي كان في طريقه لتسجيل نمو بين خمسة بالمئة وستة بالمئة في عام 2022 قبل أن تعرقله العقوبات الغربية.
وأشار فيوجين إلى أنه ليس هناك كارثة، إذ لا يتجاوز تأثير العقوبات الشاملة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا نسبة 30 بالمئة إلى 40 بالمئة نظرا لأن روسيا وجدت طرقا للتغلب على القيود، لكنه حذر من مشاكل خطيرة في حالة انخفاض عائدات الصادرات الروسية المتزايدة.
وقال فيوجين، الذي شغل منصب نائب وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي خلال مسيرته المهنية قبل تقاعده من منصبه في بورصة موسكو هذا العام، لرويترز في مقابلة "لولا العقوبات لكان الاقتصاد الروسي سيسجل نموا بنسبة ستة بالمئة هذا العام".
وأضاف "في الفترة من يناير كانون الثاني إلى فبراير شباط، كان يمكن للمرء أن يتوقع انطلاقة قوية جدا. لكن اتضح أن هناك تأثيرا سلبيا. فبدلا من نمو بنسبة خمسة بالمئة، سجلنا تراجعا بنسبة أربعة بالمئة، لذا فإن العقوبات تؤثر".
ويبذل مسؤولو روسيا قصارى جهدهم للإشادة بالقوة الاقتصادية لروسيا في مواجهة العقوبات.
ويتوقع الرئيس فلاديمير بوتين انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يعد أكثر تفاؤلا من توقعات وزارة الاقتصاد بالانخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبا، لكنه تحسن كبير مقارنة بتوقع البنك الدولي في أبريل نيسان لانهيار بنسبة 2ر11 بالمئة.
وزاد فائض الحساب الجاري لروسيا -وهو الفرق في القيمة بين الصادرات والواردات- أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 183.1 مليار دولار، وسط ارتفاع الإيرادات بينما تسببت العقوبات في تراجع الواردات، ومع ذلك توقع البنك المركزي تقلص الفائض في النصف الثاني من العام.
وقال فيوجين إن التوقعات قاتمة، ولا تلوح في الأفق نهاية للصراع.
صحيفة: روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز في 2023-2025
نقلت صحيفة كومرسانت اليومية يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز لتصل إلى ثلاثة تريليونات روبل (50 مليار دولار) في الفترة من عام 2023 إلى عام 2025 من أجل سد الفجوة في الموازنة.
وامتنعت وزارة المالية عن التعليق.
وتتوقع الوزارة عجزا في الموازنة بنسبة 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وبنسبة 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 في ظل إنفاقها على ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا وفي ظل العقوبات الغربية الشاملة.
وقالت الصحيفة إن الحكومة تريد، على وجه الخصوص، رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل إلى 50 بالمئة، والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي حتى تدفع الشركات ضرائب إضافية على استخراج المعادن.
كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة عوائد الدولة من تجارة المنتجات النفطية.
وقالت الصحيفة إن وزارة المالية تسعى إلى جمع حوالي 1.4 تريليون روبل في عام 2023 وحده من خلال زيادة رسوم التصدير وضريبة استخراج المعادن على السلع.
وقالت الصحيفة إنه ستتم مناقشة الإجراءات، التي تشمل أيضا زيادة محتملة في رسوم تصدير النفط في عام 2023 بنسبة 50 بالمئة، في اجتماع حكومي يُعقد في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
كييف: لا يمكن القضاء على تهديدات موسكو (بإجراء استفتاءات) إلاّ بالقوة
تعهدت الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، بـ"القضاء على التهديد الروسي"، في أول رد فعل رسمي صادر من جانب كييف على إعلان الانفصاليين استفتاءات في منطقة دونباس وخيرسون الأوكرانيتين.
وجاء في تعليق على تلغرام لمدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك أن "أوكرانيا ستسوي القضية الروسية. لا يمكن القضاء على التهديد إلا بالقوة"، مندداً بـ"ابتزاز" من جانب موسكو مدفوع بـ"الخوف من الهزيمة".
لافروف: الاستفتاءات خيار السكان
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إن الأمر متروك لسكان المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في أوكرانيا إذا أرادوا إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا.
وجاء ذلك في تصريحات للتلفزيون الحكومي رداً على سؤال عن تحركات منسقة يقوم بها الانفصاليون المدعومون من روسيا في أوكرانيا يوم الثلاثاء للتصويت على الانضمام إلى روسيا.
ماذا عن منطقة زابوريجيا التي تسيطر روسيا على جزء منها؟
ونقلت وكالة الإعلام الروسية للأنباء أيضاً عن مسؤول محلي نصبته روسيا قوله إنه قد يجري استفتاء في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من إقليم زابوريجيا الأوكراني لضمه إلى روسيا في الأيام المقبلة.