استفتاءات في دونباس وخيرسون الأوكرانيتين في تصعيد كبير للنزاع وكييف تقول إنها ستردّ على موسكو بالقوة

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الثلاثاء، إن "الاستفتاءات المزيفة لن تغير شيئاً ولا أي تعبئة هجينة تقوم بها روسيا".

وفي تغريدة عبر حسابه في تويتر أضاف كوليبا "كانت روسيا ولا تزال دولة معتدية تحتل بشكل غير قانوني أجزاء من الأراضي الأوكرانية. لأوكرانيا كل الحق في تحرير أراضيها وستواصل تحريرها مهما قالت روسيا".

Sham ‘referendums’ will not change anything. Neither will any hybrid ‘mobilization’. Russia has been and remains an aggressor illegally occupying parts of Ukrainian land. Ukraine has every right to liberate its territories and will keep liberating them whatever Russia has to say.