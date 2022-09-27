مسؤولون موالون لروسيا في أوكرانيا يعلنون الفوز في استفتاء ضم مناطق خيرسون وزابوريجيا ولوغانسك

أعلنت مسؤولون موالون لروسيا في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا مساء الثلاثاء فوز التصويت "بنعم" في استفتاء على ضمها لروسيا نددت به كييف ودول غربية واعتبرته غير شرعي. وأكدت المفوضية الانتخابية لهذه المنطقة أن 93,11 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز 100 بالمئة من الأصوات، مع التنويه بأن هذه النتيجة ما زالت في الوقت الحالي أولية. وفي خيرسون أعلنت السلطات الموالية لروسيا فوز الأصوات المؤيدة للانضمام إلى روسيا أيضا.

وقالت إدارة احتلال المنطقة إن 87,05 بالمئة من الناخبين صوتوا مع الانضمام إلى روسيا بعد فرز جميع الأصوات. وفي منطقة لوغانسك، أكدت مفوضية الانتخابات وفق ما نقلت عنها وكالتا ريا نوفوستي وإنترفاكس الروسيتان أن 98,42 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالح الارتباط بروسيا، بعد فرز كل الأصوات.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية أن النتائج الأولية لاستفتاءات ضم أربع مناطق أوكرانية خاضعة لسيطرة روسية كليًا أو جزئيًا تظهر تأييدًا واسعًا للضم بعد فرز أصوات مكاتب الاقتراع في روسيا، وفق ما أفادت وكالات روسية الثلاثاء.

وأفادت وكالات ريا نوفوستي وتاس وانترفاكس للأنباء أن اللجنة الانتخابية الروسية أكّدت أن التأييد بنسبة 97 إلى 98 بالمئة من الأصوات بعد فرز ما يتراوح بين 20 و27 بالمئة من الأصوات في مراكز التصويت في روسيا، فيما بدأ فرز الأصوات في المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسية.

أما في جمهورية دونيتسك الشعبية في شرق أوكرانيا أيضًا، فتم فرز 31,74 بالمئة فقط من الأصوات حتى مساء الثلاثاء، وفقًا للجنة الانتخابية الإقليمية التي قالت إن غالبية الأصوات أيدت الضم إلى روسيا.

وتحدّث رئيس إدارة الاحتلال الروسية في خيرسون فلاديمير سالدو، مع وسائل إعلام روسية، عن نجاح الاستفتاء الذي نُظم في حالة طوارئ استمرت خمسة أيام، رغم القصف، وبحضور القوات المسلحة الروسية.

وقال، بالحديث عن المناطق الواقعة تحت سيطرة روسية، "من الواضح بالفعل أن الغالبية الساحقة من الناس أيدت الخروج من أوكرانيا والاتحاد مع روسيا".

من جهته، أكّد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الثلاثاء أن نتائج الاستفتاءات "لن تؤثّر" على تحركات الأوكرانيين على الجبهة في مواجهة الجيش الروسي. وقال كوليبا خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا "لن يؤثّر ذلك على سياستنا وعلى دبلوماسيتنا وعلى تحركاتنا في المجال العسكري".

وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014، فُتحت مراكز اقتراع للاجئي الحرب من منطقة دونيتسك (شرق) التي تسيطر عليها بشكل جزئي موسكو مع حلفائها الانفصاليين.